Sind Kai Pflaume und Knossi das neue Dream-Team im TV?

Jens "Knossi" Knossalla (39) und Kai Pflaume (58) kennen sich schon seit Jahren. Mit "Die Braut, ihr Mann, ihre Eltern & Wir" veröffentlichen die zwei Entertainer nun eine Dokureihe in der ARD, die einmal mehr beweist, dass zwischen ihnen die Chemie stimmt. Im Gespräch mit DWDL witzelt Kai nun: "Im Grunde ist Jens für mich der Sohn, den ich nie haben wollte." Auch der Streamer weiß seinen Kollegen zu schätzen: "Wir kennen uns jetzt seit fünf Jahren, und Kai ist seither zu meinem engsten freundschaftlichen Berater geworden. Ich habe ihm einen guten Teil meiner Karriere zu verdanken."

Knossi verrät im Interview, dass er zum Beispiel die Teilnahme an Let's Dance ohne das Zureden des "Nur die Liebe zählt"-Stars vermutlich abgelehnt hätte. "Wann immer ich Fragen habe, kann ich mich vertrauensvoll an ihn wenden", berichtet der Influencer. Das lineare Fernsehen ist für den Blondschopf immer noch etwas ganz Besonderes. Nach dem Dreh der Dokumentation sprachen die beiden Showmaster über die Veröffentlichung. Kai erinnert sich lachend: "Da fragte Jens mich ganz aufgeregt: 'Bin ich jetzt auch ein ARD-Gesicht?' Und ich sagte: 'Ja, mit allen Rechten und Pflichten, die das mit sich bringt.'"

Die Show "Die Braut, ihr Mann, ihre Eltern & Wir" nimmt die Zuschauer mit zu Hochzeitsritualen aus aller Welt, darunter Mexiko, Ghana, Indien, die Mongolei und Vanuatu. Das Format erscheint am 13. Dezember in der ARD-Mediathek und wird am 23. Dezember erstmals im Ersten ausgestrahlt. In einer Pressemitteilung des Senders hieß es, dass die Idee von Kai stamme. "Jede Hochzeit erzählt etwas über Werte, Familie, Religion, Kultur und Liebe – Themen, die uns alle verbinden", machte der 58-Jährige darin deutlich.

Instagram / kaipflaume Kai Pflaume und Knossi, TV-Stars

ARD/Julian Bogner Knossi und Kai Pflaume bei "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise"

