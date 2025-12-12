"In aller Freundschaft"-Star Rolf Becker (90) ist gestorben

Die deutsche Schauspiel-Szene trauert um Rolf Becker (†90). Der Kult-Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle als Cafeteria-Betreiber Otto in der ARD-Erfolgsserie In aller Freundschaft bekannt und ist am Freitag im Alter von 90 Jahren gestorben. Diese traurige Nachricht wurde vom NDR bestätigt. Seit 2006 bezauberte Rolf die Zuschauer mit seiner liebenswürdigen Darstellung in der beliebten Krankenhausserie und hinterlässt nun eine große Lücke in der deutschen Film- und Fernsehwelt.

Auch im echten Leben war der 90-Jährige mit der Schauspielwelt tief verbunden. Seine Kinder – Meret (56) und Ben (60) – folgten seinem Beispiel und schlugen ebenfalls erfolgreiche Karrieren als Schauspieler ein. Besonders Ben beeindruckte durch seine eindrucksvolle Darstellung des Todes bei den Salzburger Festspielen von 2009 bis 2012 und teilte eine enge Bindung zu seinem Vater. Im Jahr 2022 standen die beiden sogar gemeinsam vor der Kamera, was nicht nur ein berufliches, sondern sicherlich auch ein emotionales Highlight in ihrer familiären Beziehung war.

Hinter den Kulissen galt Rolf in der Branche als hochgeschätzt und menschlich warmherzig. Nicht nur seine Arbeit in Film und Fernsehen, sondern auch seine Theaterkarriere machten ihn zu einer prägenden Figur der deutschen Kulturszene. Trotz seines beeindruckenden Alters von 90 Jahren bewahrte sich der Schauspieler eine bemerkenswerte Vitalität, die bis zu seinem letzten Auftritt spürbar war. Seine Fans, Kollegen und vor allem seine Familie werden den Charme und die Hingabe, mit der er seine Rollen spielte, nicht vergessen.

