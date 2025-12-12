Beckhams haben Frieden mit Nicola Peltz-Beckham aufgegeben

David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) sollen den Versuch aufgegeben haben, mit Nicola Peltz-Beckham (30) wieder Frieden zu schließen – und richten ihren Blick nun ausschließlich auf Brooklyn Peltz-Beckham (26). Das berichten britische Medien kurz vor den Feiertagen. Demnach hoffen der frühere Fußballstar und die Designerin, ihren ältesten Sohn über Weihnachten zu sehen, um den angespannten Familienfrieden zu kitten. Hintergrund sind anhaltende Spannungen, die sich in den vergangenen Monaten bei mehreren Anlässen zeigten. Ein Insider wird von The Sun mit deutlichen Worten zitiert: "Sie würden nichts lieber tun, als Brooklyn an Weihnachten zu sehen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und 2026 frisch zu starten. Und Nicola? Nun, sie haben aufgehört, zu versuchen, sie zurückzugewinnen."

Im Umfeld der Familie heißt es, Brooklyn fehle bei wichtigen Momenten spürbar, was die Lage zusätzlich belaste. So soll der Modelsohn unter anderem nicht dabei gewesen sein, als David eine neue Ehrung entgegennahm, und auch sportliche Triumphe von Davids Klub Inter Miami verpasst haben. Laut Daily Mail habe ein weiterer Vertrauter gewarnt, der Fokus allein auf Brooklyn sei riskant: Der Versuch, einen Keil zwischen ihn und Nicola zu treiben, könnte das Paar nur enger zusammenschweißen. "Nicola und Brooklyn sind völlig im Gleichklang und so stark wie eh und je", wird die Quelle zitiert. Zudem sei Nicola verletzt von dem, was passiert sei, einfache Signale auf Social Media könnten keine Entschuldigung ersetzen.

Abseits der großen Schlagzeilen gab es zuletzt kleine Gesten der Nähe: In der Familie kursierten festliche Einblicke, in denen auch für Brooklyn symbolisch Platz blieb. Solche Details fallen besonders ins Auge, weil die Beckhams ihre Traditionen lieben und sie gerade in der Adventszeit pflegen. Wer den Clan kennt, weiß, wie sehr gemeinsame Feiern, sorgfältig dekorierte Kamine und Anspielungen auf Kindheitserinnerungen dazugehören. Für Beobachter ist auch bemerkenswert, wie geschlossen Brooklyn und Nicola im Alltag auftreten. Beide teilen regelmäßig Koch- und Haustiermomente, zeigen private Studio-Szenen und wirken im Netz wie ein eingespieltes Team.

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham, November 2025

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025