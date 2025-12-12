Nach Brandon Blackstocks Tod: Brittney ehrt sein Erbe

Knapp vier Monate nach dem Tod von Brandon Blackstock (†48) hat seine Partnerin Brittney Marie Jones mit viel Engagement seine Vision weitergeführt. Die ehemalige Assistentin von Kelly Clarkson (43), mit der Brandon zuletzt in Montana zusammenlebte, organisierte nun das erste Cowboy Christmas und einen Ranch-Pferdeverkauf im Rahmen des Headwaters Livestock Auction. Unterstützung erhielt sie dabei aus der Familie des Verstorbenen. Brandons Tochter Savannah Blackstock fand berührende Worte für Brittneys Einsatz und beschrieb die Veranstaltung als eine Fortführung der Träume ihres Vaters. Obwohl Savannah selbst nicht anwesend sein konnte, teilte sie auf Social Media ihre Bewunderung und ihren Stolz über das, was Brittney auf die Beine gestellt hat.

Brittney, die während Brandons Krankheit an seiner Seite war und ihn pflegte, ist mittlerweile als Geschäftsführerin von Headwaters tätig und widmet sich der Aufgabe, das Erbe ihres Partners fortzuführen. In einem Statement auf der Website der Einrichtung drückte sie ihre Dankbarkeit gegenüber der Gemeinschaft aus und versicherte, dass die Arbeit im Sinne Brandons weitergeführt werde. Zusätzlich haben Spenden aus der Region dem MSGA Brandon Blackstock Memorial Fund geholfen, der dem Erhalt der landwirtschaftlichen Tradition in Montana gewidmet ist. Brittney meidet abseits der offiziellen Kanäle der Organisation das Rampenlicht und setzt mit ihrer Arbeit auf Beständigkeit und die Stärkung der lokalen Gemeinschaft, wie hello! berichtet.

Brandon, der lange als Talentmanager tätig war, widmete sich in den letzten Jahren seiner Leidenschaft für die Landwirtschaft und baute die Headwaters-Initiative in Montana auf. Besonders während seiner Krankheit war die Unterstützung seines Umfelds eine große Hilfe. Seine Tochter Savannah hatte bereits in der Vergangenheit ihre Dankbarkeit für Familie und Freunde geäußert, die ihr nach seinem Verlust beistanden. Auch seine Ex-Frau Kelly zeigte ihre Hingabe und verschob für ihn und die gemeinsamen Kinder River und Remington mehrere Auftritte ihrer Las Vegas-Show. Die enge Verbundenheit zwischen den Beteiligten in dieser schwierigen Zeit zeigt, wie wichtig familiäre Unterstützung und Zusammenhalt bleiben.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2013

Instagram / melissaashworthwells Brandon mit Seth und Savannah Blackstock, 2025

Instagram / shelbyblackstock Brandon Blackstock, Ex-Mann von Kelly Clarkson