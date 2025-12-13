Channing Tatum scherzt über seine Nacktszene in "Roofman"

Channing Tatum (45) gibt im neuen Film "Roofman" alles. Dabei lässt der Schauspieler tief blicken. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter erklärte er nun, dass er zunächst naiv war, als es darum ging, sich vor der Kamera auszuziehen. Regisseur Derek Cianfrance habe laut dem Magic Mike-Star keinen konkreten Plan gehabt, wie diese Szene gedreht werden sollte, was ihn skeptisch machte: "Ich habe nichts an. Wie stellen wir sicher, dass man nicht alles sieht?" Wenn es nach Channing und seiner Filmkollegin Kirsten Dunst (43) gegangen wäre, hätte man ruhig mit Special Effects arbeiten können. "Klick einfach auf den 'Vergrößern'-Button", witzelte er.

Während der Dreharbeiten lehnte Tatum die Idee ab, sensible Stellen beispielsweise mit einem schwarzen Balken zu kaschieren. "Das würde die Zuschauer nur aus dem Film reißen", meinte der 45-Jährige im Interview. Mit dem Endergebnis der Szene sei er nun sehr zufrieden. Im neuen Streifen des Tänzers geht es um einen Familienvater, der Fast-Food-Restaurants ausraubt, indem er über die Dächer einbricht. Die waghalsige Story basiert auf der wahren Geschichte des berühmten Kriminellen Jeffrey Manchester.

Channing begann seine Filmkarriere mit Projekten wie "Coach Carter" und "Step Up". In den vergangenen Jahren mauserte er sich von einem Tänzer zu einem ernst zu nehmenden Schauspieler, der auch in einer Produktion von Quentin Tarantino (62) mitwirkte. Ein Projekt sagte der US-Amerikaner jedoch ab. Gegenüber Variety verriet er kürzlich, dass er für das Drama "Blue Valentine" im Gespräch war, die Rolle aber abgelehnt hatte. Im Nachhinein sei er nicht stolz auf diese Entscheidung: "Ich glaube, ich habe es verdrängt, weil ich es wahrscheinlich auf irgendeiner Ebene bereue."

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress / United Archives GmbH "Magic Mike"-Szene