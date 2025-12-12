"Only Murders in the Building" bekommt eine sechste Staffel

Hulu hat offiziell bestätigt, dass die beliebte Serie Only Murders in the Building mit einer sechsten Staffel zurückkehrt. Nach dem Finale der fünften Staffel, das am 28. Oktober 2025 ausgestrahlt wurde, dürfen sich die Fans erneut auf zehn spannende Episoden freuen. Steve Martin (80), einer der Hauptdarsteller und Macher der Serie, teilte die frohe Botschaft auch persönlich auf Instagram mit: "Selbsterklärend! Hurra!" Für die kommenden Folgen werden wieder Martin, Selena Gomez (33) und Martin Short (75) in ihre gewohnten Rollen schlüpfen. Ein konkreter Starttermin wurde noch nicht genannt, aber erste Spekulationen deuten auf das Jahr 2026 hin.

Wie Mit-Schöpfer John Hoffman dem Hollywood Reporter verriet, wird die neue Staffel stark von Tina Feys (55) Charakter Cinda geprägt sein. Inspiriert von klassischen Detektivgeschichten wie jenen von Agatha Christie oder Arthur Conan Doyle, möchte die Serie die Ursprünge des Krimigenres erkunden und diese in die moderne Welt des Podcastings übertragen. Auch ein Ortswechsel steht bevor: Laut Deadline wird die sechste Staffel nicht in New York, sondern in London gedreht. Neben den bekannten Hauptdarstellern könnten auch Meryl Streep (76) und Da'Vine Joy Randolph (39) zum Cast zurückkehren.

Das Trio aus Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short konnte in den bisherigen Staffeln bereits zahlreiche Fans mit ihrem außergewöhnlichen Zusammenspiel begeistern. Besonders Selena zeigte sich kürzlich in einem Interview mit USA Today erfreut über die Möglichkeit, ihre Rolle über mehrere Jahre weiterzuentwickeln. Die fünfte Staffel, die Anfang September gestartet war, überzeugte zudem erneut mit hochkarätigen Gaststars. In der Vergangenheit sorgten prominente Namen wie Logan Lerman (33), Cara Delevingne (33) und Christoph Waltz (69) für viel Aufsehen, was Fans und Kritiker gleichermaßen in den Bann zog. Die Messlatte für Staffel sechs liegt daher hoch.

Getty Images Martin Short, Meryl Streep, Steve Martin, Selena Gomez bei der Premiere Only Murders In The Building

Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin, Mai 2025

Getty Images Selena Gomez und Meryl Streep, Januar 2024