Jakub Jarecki sicher: Paulina Ljubas geht ihrem Tommy fremd

Jakub Merlan-Jarecki (30) erhebt schwere Vorwürfe gegen Paulina Ljubas (29): Er behauptet, die Reality-TV-Bekanntheit betrüge ihren Partner Tommy Pedroni (30). In einer aktuellen Instagram-Fragerunde mit Fans legte sich der Sportler unmissverständlich fest und antwortete auf die Frage, ob Paulina fremdgeht, mit einem klaren "Safe!". Paulina und Tommy sind seit November 2023 offiziell ein Paar und lernten sich bei den Dreharbeiten zu Germany Shore kennen. Nun gießt Jakub mit seiner Aussage online Öl ins Feuer und macht deutlich, dass er an Paulinas Treue zweifelt.

Jakub blieb in der Fragerunde nicht bei einer knappen Antwort stehen, sondern schob eine Begründung hinterher. "Was die Spinner treiben, juckt mich null...", sagte er, bevor er nachlegte: "Alles, was sie jetzt macht, beruht auf dem Fremdgehen damals mit Henrik Stoltenberg bei Temptation Island V.I.P. – also einmal fremdgehen, immer fremdgehen." Mit dem Verweis auf die Szenen mit Henrik, die in dem Format für Schlagzeilen sorgten, spannt er den Bogen von Paulinas Vergangenheit zu ihrer aktuellen Beziehung mit Tommy. Der Vorwurf steht damit deutlich im Raum, auch wenn er allein aus Jakubs Sicht formuliert ist. Der Reality-Kosmos kennt solche Schärfen, doch die Klarheit, mit der Jakub seine Einschätzung teilt, fällt auf.

Vor rund zwei Wochen präsentierte die Reality-TV-Darstellerin auf Instagram noch ein ganz anderes Bild ihrer Beziehung. In einer emotionalen Fragerunde schwärmte Paulina offen von ihrer Partnerschaft mit Tommy. "Ich kann mich wirklich immer auf ihn verlassen. Ich muss zu keinem einzigen Zeitpunkt Angst haben, dass er mich im Stich lassen würde", erklärte die Influencerin damals und betonte damit das starke Vertrauen, das sie für ihren Partner empfindet. Mit solchen Aussagen berührte sie ihre Follower und ließ ahnen, wie wichtig Zusammenhalt für das Paar ist.

Collage: Instagram / jakubmerlanjarecki, IMAGO / BOBO Collage: Jakub Jarecki, Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Darsteller

Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024