In Morgan? Kyle Richards verliebte sich nach ihrer Scheidung

Kyle Richards (56) hat in der neuen Folge von The Real Housewives of Beverly Hills offenbart, dass sie nach der Trennung von Mauricio Umansky (55) in einer Partnerschaft war – und dass diese Liebe an Gerede und Spekulationen zerbrach. "Ich war in einer Beziehung. Ich war an einem sehr verletzlichen Punkt in meinem Leben. Und ich habe mich heftig in diese Person verliebt", gestand Kyle. Sie habe ihre Gefühle nicht verstecken wollen, "aber das bedeutet nicht, dass die Person, mit der ich zusammen bin, das genauso sieht". Am Ende seien "Spekulationen und Klatsch" der Grund gewesen, warum es endete.

Von wem sie sprach, verriet Kyle nicht. Allerdings kamen kurz nach ihrer Scheidung Spekulationen auf, dass sie mit der Sängerin Morgan Wade (31) anbandeln könnte. Vor allem ihr Auftritt im Musikvideo von Morgans Song "Fall in Love with Me" im August 2023, in dem die beiden sich küssen und später passende Ringe und Herz-Tattoos trugen, sorgte für Aufsehen. Seit Februar wurden sie allerdings nicht mehr öffentlich zusammen gesehen.

Schon vor einigen Wochen hatte Kyle bei der BravoCon in einem Interview mit Variety offen darüber gesprochen, dass sie sich nach ihrer langen Ehe in einer Phase der Veränderung befand. "Ich mag keine Labels. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich bin okay damit", erklärte die Reality-TV-Ikone damals. Sie betonte außerdem, dass sie heute auch Personen eine Chance geben würde, die früher nicht zu ihrem Typ gehörten: "Ich wachse und entwickle mich weiter, und mein Geist hat sich geöffnet."

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im April 2023

Getty Images Mauricio Umansky und Kyle Richards im Februar 2020

Getty Images Kyle Richards bei den SONA Warrior Awards im Skirball Cultural Center in Los Angeles