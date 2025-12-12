Geschichtsträchtiger Sieg: Lindsey Vonn bricht Rekord

Lindsey Vonn (41) hat es wieder getan: In St. Moritz raste die Olympiasiegerin in der Abfahrt zum Weltcupsieg – ihrem ersten Erfolg seit März 2018. Die US-Amerikanerin setzte sich auf der legendären Piste mit 0,98 Sekunden Vorsprung durch und schrieb Geschichte. Mit 41 Jahren ist Lindsey nun die älteste Weltcupsiegerin überhaupt. Damit löste sie die Italienerin Federica Brignone (34) als Rekordhalterin ab. Ihr Triumph ist zugleich der erste seit ihrem Comeback nach fünfjähriger Pause, in der sie sich einer Knieoperation unterziehen musste, bei der ihr Titanimplantate eingesetzt wurden. Auf dem Podium zeigte sich die Abfahrtsikone sichtlich bewegt.

Gegenüber dem Schweizer Sender RTS sagte Lindsey: "Es war ein unglaublicher Tag. Ich könnte nicht glücklicher sein." Sie habe im Sommer ein gutes Gefühl gehabt, aber nicht gewusst, wie schnell sie wirklich sei: "Ich schätze, jetzt weiß ich, wie schnell ich bin", fügte sie schmunzelnd hinzu. Der Erfolg fiel an einem besonderen Tag ihrer Karriere: Es war ihr 125. Start in einer Weltcup-Abfahrt – 24 Jahre nach der ersten in Lake Louise, Kanada. Bereits zwei Tage vor dem Rennen hatte Lindsey in St. Moritz bei einer Pressekonferenz erklärt, wie sie ihren Körper auf die Rückkehr auf höchstem Niveau vorbereitete: "Körperlich bin ich möglicherweise in der besten Form, in der ich je war", sagte sie. Über den Sommer habe sie gezielt Kraft aufgebaut und rund fünf Kilo zugenommen, um wieder maximale Stabilität und Druck auf die Ski zu bekommen.

Die Skilegende blickt selbstbewusst nach vorn und plant, bei den Olympischen Winterspielen 2026 im Abfahrtslauf, im Super-G und im Teamwettbewerb anzutreten. In den vergangenen Monaten hatte Lindsey außerdem angekündigt, im kommenden Jahr ein letztes großes Kapitel zu schreiben und danach einen Schlussstrich unter die lange Karriere zu ziehen. Welche Pläne im Weltcup sie bis dahin verfolgt, lässt sie bewusst offen. Im Moment genießt die Athletin den Augenblick des Comebacks, das von Entschlossenheit, harter Arbeit und einem emotionalen Schulterschluss mit ihrem Team geprägt ist.

Getty Images Lindsey Vonn, Januar 2023

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn während des Trainingslagers 2025 in Chile

Getty Images Lindsey Vonn bei den ESPY Awards, 2025

