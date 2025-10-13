Désirée Nick verblüfft: Dafür zahlen Lauras OnlyFans-Kunden

Bei Promi Big Brother sorgte ein Gespräch zwischen Désirée Nick (69) und Laura Maria Lettgen jetzt für Schlagzeilen. Die Beauty & The Nerd-Gewinnerin erzählte im Rohbau offen über ihren besonderen Berufsalltag auf der Erotik-Plattform OnlyFans. Sie verdient dabei, wie sie erklärte, "schon viel Geld" mit einer ungewöhnlichen Dienstleistung: dem gezielten Beleidigen von zahlenden Fans. "Die lieben das!", beteuerte sie. Désirée, bekannt als Meisterin der verbalen Ohrfeige, zeigte sich fasziniert und schien von der Idee inspiriert zu sein, selbst dort Fuß zu fassen.

Im Gespräch gestand Laura auch, dass sie sich auf OnlyFans wohlfühle, jedoch deutlich ihre Grenzen ziehe. Die Teilnahme an der bekannten Erotik-Messe "Venus" beispielsweise lehnt sie entschieden ab. "Da sehe ich mich nicht", erklärte sie und gab zu, dass ihr Berichten zufolge die dortige Welt, inklusive extremer Shows, zu heftig sei. Désirée hingegen sah die Thematik aus einem anderen Blickwinkel und schöpfte Inspiration. Mit ihrem Ausruf: "Da würde ich als OnlyFans-GILF ja Millionen machen", zeigte sie Humor und entdeckte offenbar ein mögliches neues Business-Modell für sich.

Die Unterhaltung hat nicht nur die übrigen Bewohner amüsiert, sondern auch einen Einblick in die charmante Dynamik zwischen den beiden Frauen gegeben. Désirée scheint überrascht und zugleich begeistert von den Verdienstmöglichkeiten auf der Erotik-Plattform. Mit einem augenzwinkernden Kommentar kündigte sie sogar an, bei Laura "drei Probetage" einzulegen. Ob daraus ein ernsthaftes Projekt wird oder nur eine Idee bleibt, bleibt abzuwarten. Die Chemie zwischen beiden Kandidatinnen sorgt jedoch jetzt schon für jede Menge Entertainment auf dem Rohbau.

Anzeige Anzeige

Imago Collage: TV-Star Désirée Nick und Influencerin Laura Maria Lettgen

Anzeige Anzeige

Joyn Harald Glööckler, Désirée Nick und Laura Maria Lettgen, "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Laura Lettgen bei "Promi Big Brother" 2025