Freundin berichtet von Diane Keatons Gewichtsverlust vor Tod

Die Nachricht vom Tod von Diane Keaton (†79) erschütterte am 11. Oktober ihre Fans und Freunde gleichermaßen. Die Oscar-Preisträgerin, bekannt aus Klassikern wie "Der Stadtneurotiker" und "Vater der Braut", starb im Alter von 79 Jahren. Carole Bayer Sager, eine enge Freundin von Diane, spricht mit People nun über ihre letzte Begegnung mit der Schauspielerin, die erst wenige Wochen zurückliegt. "Ich habe sie vor zwei oder drei Wochen gesehen, und sie war sehr dünn", erzählt die Songwriterin und fügt hinzu: "Sie hatte so viel Gewicht verloren."

Diane hatte sich nach den verheerenden Bränden in Kalifornien, die Anfang des Jahres auch ihr Zuhause beschädigt hatten, für mehrere Monate nach Palm Springs zurückgezogen. In dieser Zeit verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand wohl rapide. Eine Quelle erzählte, dass sie ihre täglichen Spaziergänge mit ihrem Hund Reggie aufgegeben habe und zunehmend nicht mehr in der Öffentlichkeit erschien. Gesundheitliche Probleme hielt die 79-Jährige jedoch privat und verbrachte ihre letzten Monate mit ihren Kindern Dexter und Duke, die sie 1996 und 2001 adoptiert hatte.

Die "Der Club der Teufelinnen"-Berühmtheit blieb bis zuletzt eine inspirierende Persönlichkeit. Sie sei immer "ein magisches Licht für alle" gewesen, wie auch Carole hervorhebt: "Sie war so besonders – sie hat mit ihrer Energie jeden Raum zum Leuchten gebracht." Zahlreiche Weggefährten brachten ihre Trauer zum Ausdruck, darunter Reese Witherspoon (49), Steve Martin (80) und Robert De Niro (82). Letzterer erklärte in einem Statement: "Eine Legende, eine Ikone und ein wirklich freundlicher Mensch. Sie wird zutiefst vermisst werden."

Getty Images Diane Keaton, Schauspielerin

Getty Images Diane Keaton mit ihren Kindern Dexter und Duke, Juli 2014

