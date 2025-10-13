So nobel leben Zooey Deschanel und Jonathan in New York City

Bereits wenige Monate nach ihrem ersten Kennenlernen beim Dreh von "Carpool Karaoke" im Jahr 2019 begannen Zooey Deschanel (45) und Jonathan Scott (47), gemeinsam nach einem Zuhause zu suchen. Fündig wurden die beiden schließlich in Downtown Manhattan, wo sie eine damals heruntergekommene, fast brachliegende Bürofläche aus den 1980er-Jahren entdeckten. Heute haben die Schauspielerin und der Reality-TV-Star das zweistöckige Apartment in ein echtes Juwel verwandelt. "Es war völlig roh und heruntergekommen", erinnert sich Jonathan gegenüber Architectural Digest. Doch die perfekte Lage, hohe Decken, großzügiger Platz und vor allem die drei privaten Terrassen überzeugten das Paar schnell.

Zusammen mit der Designerin Young Huh verwandelten sie das Apartment in ein Zuhause voller Charme und Individualität. Auffällige Tapeten, maßgeschneiderte Küchenmöbel, ein vintage Kronleuchter und sogar ein französischer Wandteppich aus dem 17. Jahrhundert schmücken das Interieur. Auch die beiden Kinder von Zooey, die aus ihrer vorherigen Ehe mit Jacob Pechenik stammen, konnten sich über einen eigenen Raum freuen, der mit viel Detailverliebtheit gestaltet wurde. "Als die Kinder es das erste Mal gesehen haben, haben sie vor Freude geschrien", berichtet Zooey. Während die beiden in New York ein Zimmer teilen, sorgt geschickt eingearbeitete Holzarbeit für eine praktische Abtrennung zwischen den Betten.

Seit ihrer Trennung von Jacob im Jahr 2019 teilen sich Zooey und ihr Ex-Mann das Sorgerecht, wobei Jonathan liebevoll in die Rolle des "Bonus-Papas" hineingewachsen ist. In einem Interview von People 2023 berichtete er, dass der Beziehungsaufbau mit den Kindern anfangs nicht immer einfach war. Trotzdem scheint die Patchwork-Familie ihr Glück gefunden zu haben. Zooey und Jonathan, die sich im August 2023 verlobten, teilen ihren Alltag meist zwischen ihrem historischen Zuhause in Los Angeles und dem stylischen Apartment in New York auf.

Getty Images Jonathan Scott und Zooey Deschanel September 2025

Getty Images Zooey Deschanel und Jonathan Scott, 2025

Getty Images Jacob Pechenik und Zooey Deschanel 2014