Michael Douglas ehrt verstorbene Diane Keaton mit Hommage

Michael Douglas (81) widmete seiner verstorbenen Kollegin Diane Keaton (†79) eine rührende Hommage. In einem emotionalen Instagram-Post teilte der Schauspieler ein gemeinsames Foto vom Set ihres gemeinsamen Films "Das grenzt an Liebe" aus dem Jahr 2014. Das Bild zeigt die beiden fröhlich nebeneinander sitzend. "Ruhe in Frieden, meine Freundin Diane Keaton. Ein herzzerreißender Verlust einer der größten Ikonen unserer Branche", schrieb Michael zu dem Foto. Er erinnerte sich daran, wie viel Freude die Zusammenarbeit mit Diane bei den Dreharbeiten vor fast zwölf Jahren bereitet habe, und sprach der Familie der Schauspielerin sein tiefstes Mitgefühl aus.

Diane Keaton, die am 11. Oktober im Alter von 79 Jahren verstarb, hinterlässt eine beeindruckende Karriere. Obwohl die genaue Todesursache bisher nicht bekannt gegeben wurde, hatte sie in der Vergangenheit offen über gesundheitliche Probleme wie Hautkrebs und eine Essstörung gesprochen. In ihrer Autobiografie "Then Again" thematisierte sie unter anderem ihre Erfahrungen mit Bulimie in jungen Jahren. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin war Diane auch für ihre Originalität und ihren unverwechselbaren Stil bekannt, eine Eigenschaft, die Kollegen wie Reese Witherspoon (49) bei einem bewegenden Auftritt auf dem Shine Away Festival besonders würdigten.

Diane und Michael standen nur einmal gemeinsam in "Das grenzt an Liebe" vor der Kamera, doch ihre Zusammenarbeit hinterließ bleibenden Eindruck bei beiden. Michael äußerte sich einst gegenüber Hello Magazine über die besondere Chemie zwischen ihnen und lobte Dianes Bescheidenheit und ihr verstecktes Gesangstalent. Ihre Karriere begann sie in den 1960er-Jahren und wurde mit Rollen in Filmen wie "Der Pate" und "Was das Herz begehrt" zur Ikone. Trotz des tragischen Verlusts bleibt sie durch ihre Werke und die Erinnerungen ihrer Kolleginnen und Kollegen unvergessen.

Instagram / michaelkirkdouglas Die Filmstars Michael Douglas und Diane Keaton am "Das grenzt an Liebe"-Set

Getty Images Diane Keaton bei der Premiere von "Mack And Rita"

