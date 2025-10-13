Besuchen Kim Virginia und Nikola das Grab ihrer Tochter?

Kim Virginia (30) und Nikola Glumac (29) sprechen offen über ein sehr persönliches und schmerzhaftes Kapitel in ihrem Leben. Die gemeinsame Tochter des Reality-TV-Paares wurde stillgeboren, ein Verlust, der das Leben der beiden nachhaltig geprägt hat. In einer Fragerunde auf Instagram richtete ein Fan nun eine sensible Frage an Kim: Besuchen sie und Nikola das Grab ihrer Tochter? "Machen wir", antwortete die ehemalige Dschungelcamperin und gewährte dabei einen kleinen Einblick in ihren Umgang mit der Trauer.

Für Kim und ihren Partner sind diese Besuche am Grab eine sehr private Angelegenheit – etwas, das nur ihnen gehört. "Wir posten solche intimen Momente natürlich nicht auf Instagram. Das ist für unser Herz und nur für unser Herz", erklärte sie weiter und bat um Verständnis für ihre Entscheidung, solche Themen nicht in den sozialen Medien zu teilen. Die 30-Jährige machte klar: Es gibt Momente im Leben, die sie bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte.

Die tragische Nachricht von der Stillgeburt ihrer Tochter stellte für Kim und Nikola einen schmerzhaften Einschnitt in ihr Leben dar. Dennoch blicken sie hoffnungsvoll in die Zukunft und möchten ihren Kinderwunsch weiter verfolgen. Dafür suchen sie nun ärztliche Unterstützung, wie die einstige Bachelor-Kandidatin im Netz mitteilte. "Momentan kommen nur positive Nachrichten in mein Leben und, so Gott will, bleibt das auch ganz lange so. [...] Wir haben heute die Zusage für einen Termin bei der Kinderwunschklinik bekommen", schrieb sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

Anzeige Anzeige