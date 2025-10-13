Heute fliegen gleich zwei "Promi Big Brother"-Kandidaten

Heute Abend wird es bei Promi Big Brother spannend: Gleich zwei Bewohner müssen die Baustelle verlassen. Diese Nachricht gab der Sender vorab gegenüber Promiflash bekannt – die Kandidaten wissen davon noch nichts. Besonders fies: Aktuell stehen alle Bewohner des Rohbaus zur Auswahl. Es kann sich also niemand in Sicherheit wiegen. Wer seine Koffer packen muss, bestimmen die Zuschauer in der Liveshow. Ab 20:15 Uhr geht das Spektakel mit Marlene Lufen (54) und Jochen Schropp (46) auf SAT.1 an den Start.

Die erste Person, die von den Zuschauern aus der Show gevotet wurde, war Doreen Dietel (51). Der zweite Exit könnte nun Désirée Nick (69), Harald Glööckler (60), Jimi Blue Ochsenknecht (33), Karina2You, Satansbratan, Pinar Sevim, Michael Naseband (60), Laura Maria Lettgen, Marc Terenzi (47), Sarah-Jane Wollny (27), Christina Dimitriou (33), Achim Petry (51), Paco Herb oder Andrej Mangold (38) drohen. Auf welche beiden Stars die Fans am ehesten verzichten können, wird sich heute Abend zeigen.

Für Doreen war der frühe Rausschmiss eine herbe Enttäuschung. Nach der Entscheidung meldete sich die Schauspielerin bei ihren Followern auf Instagram und erklärte: "Was soll ich sagen. Ich bin komplett geplättet, ich stehe unter Schock." Sie habe vermeiden wollen, den letzten Platz zu belegen, doch die Fans hatten eine andere Meinung. Die 51-Jährige machte deutlich: "Ich bin der Sache jetzt gerade überhaupt nicht gewachsen, weil das war genau das, was ich nicht wollte."

Anzeige Anzeige

Joyn Die "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Die "Promi Big Brother"-Bewohner, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Doreen Dietel, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Anzeige