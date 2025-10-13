Geplatztes Kondom: Das sagt Umut Tekin zu Emmas TV-Fauxpas

In der neuen Realityshow "Der Promihof" wird nicht nur im Stall Hand angelegt, sondern auch in den Betten mancher Kandidaten. Emma Fernlund (24) und Tim Kühnel kommen sich im Laufe des Formats näher und vergnügen sich unter der Bettdecke. Doch während des Geschlechtsakts reißt das Kondom. Im Rahmen des Boxevents "The Ultimate Hype" konnte Promiflash mit Emmas Ex-Partner Umut Tekin (28) sprechen und ihn diesbezüglich nach seiner Meinung fragen. "Muss Emma für sich wissen. Was sie im Fernsehen macht, ist ihr Ding. Und wenn sie es in dem Moment fühlt, dann fühlt Emma das halt auch. Kann ich nicht mehr zu sagen", lautet sein Urteil.

Doch der Reality-TV-Star gibt auch zu, dass er die Szene aus der Sicht eines Ex-Freundes unangenehm findet: "Ja, so als Ex, klar. Ich kenne dich nicht anders, aber wenn's so ist, dann ist das so." Trotz des Vorfalls betont Umut, sich nicht weiter in die Angelegenheit einmischen zu wollen. Bisher wurde die Szene noch nicht im TV gezeigt, doch im Netz kursieren bereits Ausschnitte des Sex-Fauxpas.

Im Interview mit RTL nahm Tim bereits Stellung zu der Thematik. "In dem Moment hat sich das richtig angefühlt", kommentierte der Ex-Freund von Melina Hoch. Schämen tut er sich nicht: "Mich persönlich juckt die Meinung von anderen überhaupt nicht." Emma und Tim haben sogar dreimal Sex auf dem Bauernhof, bis es zu dem kleinen Zwischenfall kommt. Anschließend entschieden sich die beiden dazu, im Interview um die Pille danach zu bitten. Dem 28-Jährigen war diese Szene eine Lektion: "Seit dieser 'Promihof'-Geschichte habe ich immer meine eigenen Kondome dabei und weiß, dass die safe sind."

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Februar 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Tim Kühnel bei "Der Promihof"

Anzeige