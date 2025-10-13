Werden Ex-Partner J.Lo und Ben Affleck nun beste Freunde?

Jennifer Lopez (56) und Ben Affleck (53) haben kürzlich bei der Premiere ihres Films "Kuss der Spinnenfrau" in New York für Schlagzeilen gesorgt. Trotz aller Spekulationen über eine mögliche romantische Wiedervereinigung stellte eine Quelle klar, dass es sich um ein rein freundschaftliches Verhältnis handelt. Die Sängerin und Schauspielerin konzentriert sich nach eigenen Angaben auf ihre Familie und Arbeit, während Ben weiterhin als Produzent an ihrer Seite bleibt. "Sie haben immer gerne zusammengearbeitet, und das hat sich nicht geändert", verriet ein Insider dem People Magazin. Beide waren bei der Premiere freundlich zueinander und voller Stolz auf ihre gemeinsame Arbeit.

Jennifer, die die Rolle der Aurora in dem Musicalfilm verkörpert, beschrieb die Entstehung des Projekts als herausfordernd, aber erfüllend. Sie berichtete in einem Interview, wie schwierig es zeitweise war, die aufregenden Dreharbeiten mit der emotional belastenden Phase ihrer damaligen Beziehung zu vereinbaren. Ben übernahm als Produzent die Verantwortung für den Erfolg des Films und lobte Jennifer in höchsten Tönen, ebenso wie den Regisseur Bill Condon. Mit Unterstützung seiner Produktionsfirma Artist Equity, die er mit Matt Damon (55) gründete, wünschte er dem Projekt den bestmöglichen Erfolg. "Sie war einfach unglaublich in diesem Film", äußerte sich der zweifache Oscar-Preisträger.

Das Ex-Paar hatte eine turbulente gemeinsame Vergangenheit – sie waren bereits in den frühen 2000er-Jahren ein Paar, bevor sie sich 2021 erneut näherkamen und 2022 schließlich heirateten. Nach zwei gemeinsamen Ehejahren reichte Jennifer jedoch im August 2024 die Scheidung ein. Auf dem roten Teppich war von alten Spannungen nichts zu spüren, und die beiden strahlten Einigkeit aus. Für Fans besonders beeindruckend war Jennifers Auftritt in einem opulenten Kleid, mit dem sie alle Blicke auf sich zog. Ihre 17-jährigen Zwillinge waren ebenfalls anwesend und unterstützten die Künstlerin bei ihrem großen Abend. Die Liebe zu ihren Kindern ist für Jennifer ein zentraler Anker in ihrem aktuellen Leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez lächelt Ben Affleck an, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024