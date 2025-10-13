Max Bornmann und Melina Hoch feiern Gender-Reveal-Party

Melina Hoch und Max Bornmann genossen am Wochenende eine Feier für ihr ungeborenes Baby. Die beiden Realitystars zelebrierten eine Gender-Reveal-Party, die sie mit einigen Schnappschüssen auf Instagram festhielten. "Hauptsächlich ging es auch darum, dass sich unsere Familie und Freunde kennenlernen und wir auch einfach alle gemeinsam Schnipsi feiern", berichtete Melina ihren Followern. Die spannende Frage des Geschlechts ihres Babys bleibt allerdings für die Außenwelt vorerst unbeantwortet. "Was glaubt ihr?", fragte die Influencerin ihre Fans.

Die Eltern in spe schienen die Feier in vollen Zügen zu genießen. "Es war so ein schöner und emotionaler Abend. Außerdem startet jetzt die Namenssuche und alles wurde irgendwo noch wirklicher", schrieb die baldige Mama. Auch der Spaß kam bei der Party nicht zu kurz. Ein Clip zeigt, wie Melina und Max vor der Torte stehen und die TV-Bekanntheit lachend anmerkt: "Ich bekomme einfach ein Baby! Ich hab das immer noch nicht realisiert."

Melina und Max gaben die Schwangerschaft Ende September bekannt. Seitdem teilt die werdende Mama immer wieder Einblicke in ihren neuen Alltag. Im Netz plauderte sie aus, dass sie plötzlichen Heißhunger auf Orangensaft und Kakao habe. Zuvor hatte sie Cravings nach Wassermelone, doch inzwischen könne sie die Frucht kaum noch sehen, berichtete die Social-Media-Bekanntheit belustigt. Zusätzlich kämpfte die TV-Bekanntheit in den ersten Monaten mit fehlender Energie. "Die Müdigkeit fand ich richtig krass. Du stehst auf, machst kurz etwas und musst dann schlafen", schilderte sie.

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, September 2025

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann im April 2025