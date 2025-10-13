Neuer Gegner: Das ist Calvin Steiners Kampfansage an Tommy

Calvin Steiner steigt kurzfristig in den Ring von Fame Fighting 3. Nach der Verletzung von Twitch-Star MckyTV, der sich beim Training das Jochbein gebrochen hat, wurde der Reality-TV-Star als Nachrücker für den großen Kampf gegen Tommy Pedroni (30) am 18. Oktober in Essen vorgestellt. Bei der Pressekonferenz am vergangenen Samstag zeigte sich Calvin kämpferisch und selbstbewusst wie nie. "Als Eugen mich angerufen hat, da überlegst du nicht zweimal – egal, wie viel Vorbereitungszeit du hast. Tommy wird den Boden küssen, nicht ich. Ich habe absolut keine Angst vor ihm", erklärte er seinem Gegner.

Tommy zeigte sich von der Kampfansage seines ehemaligen Germany Shore-Kollegen jedoch völlig unbeeindruckt. "Respekt, dass du in einer Woche zugesagt hast. Aber 'Knockout of the night' werde ich trotzdem kriegen. Egal, wer kommt, mir ist das scheißegal", betonte er. Zudem sparte der Ex-Schwimmer nicht mit deutlichen Worten gegenüber MckyTV. "Wie ich in meinen Storys gesagt habe – der Micky knockt sich ja sowieso selber aus. [...] Wir sind ja auch noch keine Profis, da sollte man schon ein bisschen aufpassen", stichelte er gegen seinen eigentlichen Gegner.

Calvin und Tommys impulsive Charaktere sorgten bereits abseits der Kamera für Spannungen. Ihr Verhältnis war nicht immer konfliktfrei. So wurde sogar spekuliert, ob Tommys Freundin Paulina Ljubas (28) eine Rolle bei der Distanz zwischen den beiden spielte. Calvin behauptete einst, die Ex on the Beach-Bekanntheit würde es ihrem Partner verbieten, Kontakt zu ihm zu haben. Doch das ließ Paulina nicht auf sich sitzen. "Krass... Ich wusste gar nicht, dass Tommy minderjährig ist und ich seine Mama bin", schrieb sie empört auf Instagram.

IMAGO / STAR-MEDIA Calvin Steiner, Reality-TV-Star

IMAGO / BOBO Tommy Pedroni, Reality-TV-Star

IMAGO / STAR-MEDIA Calvin Steiner und Tommy Pedroni, Oktober 2025