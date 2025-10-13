Dann startet neue Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) sind zurück auf den Bildschirmen! Ab dem 19. November 2025 widmen sich die beliebten Moderatoren erneut ihrer Show Joko & Klaas gegen ProSieben, wie das Presseportal berichtet. Immer mittwochs um 20:15 Uhr stellt sich das Duo in insgesamt sechs neuen Folgen gegen prominente Gegnerinnen und Gegner, die ihr Haussender für sie ausgewählt hat. Gewinnen Joko und Klaas, gehört am darauffolgenden Tag 15 Minuten der Prime Time auf ProSieben allein ihnen. Bei einer Niederlage warten hingegen pikante Aufgaben im Dienste des Senders.

Diesmal dürfen sich die Zuschauer auf hochkarätige Herausforderer freuen. Mit dabei sind unter anderem Schauspieler Matthias Schweighöfer (44), Model Stefanie Giesinger (29) und Schauspielerin Nilam Farooq (36). Aber auch Sängerinnen wie Alli Neumann und Kayla Shyx sowie die Brüder Oskar und Emil Belton (26) stellen sich dem kreativen Zweikampf. Moderiert und begleitet wird die Show von Steven Gätjen (53), und wer die begehrten 15 Minuten Live-Sendezeit von Joko und Klaas im Siegesfall nicht verpassen möchte, kann die Show auch kostenlos auf der Plattform Joyn streamen.

In den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte um eine mögliche Ausstiegsklausel für Joko und Klaas bei ProSieben die Runde. Spekuliert wurde, ob das Moderatoren-Duo seine Zusammenarbeit im Fall einer Übernahme durch die Berlusconi-Familie beenden könnte. Doch der Sender stellte schnell klar: "Es gibt keine Ausstiegsklausel in unseren Verträgen mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf." Damit können die Fans der beiden aufatmen.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Entertainer

Joyn/Ralf Wilschewski Joko Winterscheidt, Matthias Schweighöfer und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben/Ralf Wilschewski Joko Winterscheidt, Steven Gätjen und Klaas Heufer-Umlauf