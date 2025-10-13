Kim Virginia und Nikola haben Termin in Kinderwunschklinik

Kim Virginia (30) und Nikola Glumac (29) haben in einer emotionalen Zeit positive Nachrichten zu verkünden. Nachdem das Reality-TV-Paar im Sommer den schmerzlichen Verlust seines ungeborenen Kindes erlitten hatte, schauen die beiden nun hoffnungsvoll in die Zukunft. Auf Instagram zeigte sich die einstige Prominent getrennt-Teilnehmerin dankbar: "Momentan kommen nur positive Nachrichten in mein Leben und, so Gott will, bleibt das auch ganz lange so. [...] Wir haben heute die Zusage für einen Termin bei der Kinderwunschklinik bekommen."

Die Neuigkeiten scheinen für Kim und Nikola ein echter Lichtblick in einer schweren Zeit zu sein. "Ihr wisst nicht, wie dankbar ich für das alles jeden Tag bin", ergänzte die TV-Bekanntheit im Netz. Neben der Babyplanung steht bei dem Pärchen momentan vor allem ein Thema im Vordergrund: ihre gemeinsame Hochzeit. Die einstige Stewardess und der Tattoo-Liebhaber befinden sich bereits in Las Vegas, wo die Feier stattfinden wird. Wann genau die Trauung über die Bühne gehen soll, bleibt aber vorerst ein Geheimnis.

In der Vergangenheit vermuteten Fans, dass einige Ereignisse im Leben der Influencer in Wirklichkeit gar nicht so stattgefunden haben. Auch der Verlust ihrer ungeborenen Tochter löste bei einigen Kritikern Zweifel aus. Nun spekulieren manche Beobachter, dass auch die Hochzeit mehr Schauspiel als Realität werden könnte. "Das ist der größte Fake aller Zeiten", behauptete zum Beispiel Sam Dylan (34) im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Ich bin ihr entfolgt, denn das sind ja wirklich nur Lügengeschichten."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im März 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Imago Realitystar Sam Dylan im Mai 2025 in Berlin