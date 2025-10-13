Wie süß: Eminems Tochter Alaina wird zum ersten Mal Mutter

Alaina Scott (32), die Tochter von Rapper Eminem (52), hat auf Instagram aufregende Neuigkeiten verkündet: Sie erwartet ihr erstes Kind. Mit einer Serie von liebevoll inszenierten Fotos gab sie die Schwangerschaft bekannt. Auf einem Bild hält sie zusammen mit ihrem Partner Matt Moeller einen kleinen Babystrampler in die Kamera, während die Eltern in spe glücklich in einem Feld posieren. Eine weitere Aufnahme zeigt Matt, wie er mit verbundenen Augen in ein dekoriertes Gebäude geführt wird, in dem Luftballons, Babyschuhe und ein positiver Schwangerschaftstest die frohe Botschaft enthüllen. "Das Beste von dir und mir", schrieb Alaina zu ihrem Beitrag und fügte hinzu, dass sie über diese Veränderung in ihrem Leben unendlich dankbar ist.

Die Familie reagierte begeistert: Alainas Schwester Hailie Jade Scott Mathers (29), ebenfalls Tochter von Eminem, kommentierte liebevoll: "Ich freue mich sooo für euch! Kann es kaum erwarten, Tante zu sein – und Elliot freut sich schon auf seinen Cousin." Auch Eminems Bruder Nathan brachte seine Freude zum Ausdruck und scherzte dabei: "Hört auf, mich älter zu machen!" Besonders rührend war die Nachricht von Matt selbst: "Der kleine Wurm weiß noch nicht, wie viel Glück er mit einer so wunderbaren Mutter wie dir hat, aber er wird es bald wissen." Das Paar, das sich 2021 verlobte, scheint mit der Nachricht, endlich eine Familie zu gründen, überglücklich.

Eminem adoptierte Alaina in den 2000er-Jahren. Ihre biologische Mutter, die Schwester seiner Ex-Frau Kim Scott, konnte aufgrund von Drogenproblemen nicht für sie sorgen und verstarb im Jahr. Der erfolgreiche Rapper ist bereits seit März dieses Jahres Großvater: Seine Tochter Hailie begrüßte ihren ersten Sohn namens Elliot Marshall McClintock. Der mittlere Name des Kleinen ist eine besondere Hommage an seinen Großpapa, denn Eminem heißt bürgerlich Marshall Mathers III.

Instagram / alainamariescott Alaina Marie Scott und ihr Partner, Oktober 2025

Getty Images Eminem mit seiner Tochter Hailie im Hintergrund

Instagram / hailiejade Hailie Mathers mit ihrem Sohn Elliot und ihrem Mann Evan

