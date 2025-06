Gewusst? Das ist Ben Stillers 19-jähriger Sohn Quinlin

Ben Stiller (59) und Christine Taylor (53) feierten am Mittwochabend eine rührende Familienzusammenkunft: Gemeinsam mit ihrem Sohn Quinlin Dempsey Stiller unterstützten sie ihre Tochter Ella Stiller (23) bei der Premiere ihres Off-Broadway-Stücks "Dilaria". Die Familie posierte stolz zusammen auf dem roten Teppich, um Ellas großen Moment zu feiern. Die 23-Jährige spielt in der Produktion die Hauptrolle, eine reiche, junge Frau, die sich mit den dunklen Seiten sozialer Medien auseinandersetzt. Neben ihr sind Emily Carey und Kaci Walfall zu sehen, die Regie führte Alex Keegan.

Sowohl Quinlin als auch Ella haben erste Schritte ins Schauspielbusiness unternommen – oft zusammen mit ihrem Vater. Quinlin gab sein Debüt mit nur drei Jahren als Synchronsprecher in "Madagascar 2", in dem Papa Ben ebenfalls mitwirkte. Er synchronisiert den jungen Löwen Alex (Alakay). Weitere Rollen folgten in "Megamind", "Nachts im Museum: Das geheimnisvolle Grabmal" und "Locked Down". Auch Ella hat in Projekten wie der Serie "Escape at Dannemora" und Filmen wie "Megamind" und "Hubie Halloween" zusammen mit ihrem Vater gespielt. Beide Geschwister treten somit in die Fußstapfen einer Schauspieler-Dynastie, die von Großvater Jerry Stiller (✝92) und Großmutter Anne Meara (✝85) geprägt wurde, die als Comedy-Duo "Stiller and Meara" Kultstatus erlangten.

Die Ehe von Ben und Christine, die 2000 begann, erlebte Höhen und Tiefen: Nach ihrer Trennung 2017 fanden sie während der Pandemie 2020 wieder zueinander. Ben erzählte, dass die Beziehung seiner Eltern, die 60 Jahre lang verheiratet waren, ihn dazu inspirierte, an seiner eigenen Ehe festzuhalten. "Ich liebe Christine und meine Familie und war nicht bereit, einfach aufzugeben", betonte er einst im Interview mit Hollywood Reporter. Die Beziehung der beiden scheint mittlerweile stärker denn je, und die Familie zeigt regelmäßig, wie eng verbunden sie trotz des Rummels um ihre Karrieren miteinander bleibt.

ZUMA / Zuma Press Ben Stiller und Christine Taylor mit ihrem Sohn Quinlin Dempsey Stiller, Juni 2025

Backgrid Ella und Ben Stiller, Tochter und Vater

Getty Images Jerry Stiller mit seiner Frau Anne Meara im Juni 2012