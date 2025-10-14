Maurice Dziwak meldet sich nach langer Zeit mit Sohn im Netz

Nach Wochen der Funkstille ist Maurice Dziwak (27) zurück – und zwar mit einem doppelten Lebenszeichen aus dem Wohnzimmer: Der Reality-TV-Star zeigte sich am Montag in einer Instagram-Story mit seinem kleinen Sohn auf dem Arm und richtete sich direkt an seine Community. "Also, meine Lieben, ich bin am Start, mir geht es gut", erklärte Maurice und kündigte an, dass seine Pause Gründe gehabt habe, über die er bald sprechen werde. Gleichzeitig versprach er neue Highlights: "Es werden coole Sachen kommen, wirklich geile Momente sind entstanden, das kann ich euch versprechen." Der Clip entstand zu Hause, aufgenommen von Maurice selbst, im Beisein der Familie.

In weiteren Sequenzen blickte Maurice auf ein frisch gedrehtes Projekt voraus: Gemeinsam mit "Papsel" – also seinem Papa – wird er bei Forsthaus Rampensau Germany zu sehen sein. Die Dreharbeiten scheinen Spuren hinterlassen zu haben – im besten Sinne. "Papsel ist aufgeblüht, er ist super. Von daher, Forsthaus richtig geil. Papsel, ich bin stolz auf dich, war mir eine Ehre, mit dir dieses Format zu machen – es werden noch mehr kommen", schwärmte er auf Instagram. Zugleich gab er ein kurzes Familien-Update: "Meiner Frau geht es gut, meinem Sohn geht es gut, meinen Eltern geht es gut", sagte Maurice und kündigte an, sich künftig wieder häufiger im Netz zu melden. Seine Rückkehr verpackte er als Auftakt zu mehr Nähe und Transparenz.

Privat hatte sich Maurice zuletzt weitgehend zurückgezogen, während seine Partnerin Leandra die Fans mit kurzen Lebenszeichen beruhigte. Dass er nun selbst mit Kind auf dem Arm spricht, passt zu dem Bild, das das Paar in der Vergangenheit gezeigt hat: Familie zuerst, Öffentlichkeit mit Bedacht. Freunde beschreiben Maurice als jemanden, der im kleinen Kreis auftankt und große Momente lieber teilt, wenn sie wirklich etwas bedeuten. Der Reality-Star sucht den Austausch oft direkt über Stories und Q&As, bleibt dabei aber bei persönlichen Themen bewusst knapp. Umso stärker wirkt der Ton seiner Ankündigung – und der leise Stolz, der mitschwingt, wenn er über "Papsel" und die gemeinsame Zeit spricht.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seinen Sohn, Oktober 2025

Joyn / Nadine Rupp Maurice und Frank Dziwak, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit Leandra und seinem Sohn, Mai 2025