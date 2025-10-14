Stilecht: Anna Netrebko bezwingt den Vesuv in Stöckelschuhen

Anna Netrebko (54) hat auf ihrem Instagram-Profil spektakuläre Bilder von ihrem jüngsten Abenteuer mit ihren Fans geteilt: Die Opernsängerin erklomm den Vesuv, einen der berühmtesten aktiven Vulkane der Welt – und das mit eher ungewöhnlicher Wanderausrüstung. Mit Stöckelschuhen an den Füßen, eingehüllt in ein beinahe filmreif im Wind wehendes, schwarzes Cape, bewältigte die 54-Jährige den steinigen Pfad bis zum Kraterrand des Vulkans. Annas starke Pose vor der beeindruckenden Natur Italiens in Kombination mit ihrer kreativen Outfit-Wahl sorgte online für Begeisterung.

Weitere Fotos der Bildstrecke zeigen die Sopransängerin lachend am Rand des berühmten Vulkans, den Blick auf die gewaltige Caldera gerichtet. Obwohl unklar bleibt, ob Anna tatsächlich in den hier abgelichteten Schuhen den gesamten Weg zurücklegte, überschlugen sich ihre Fans in den Kommentaren mit Komplimenten: "Einfach beeindruckend", schrieb ein Nutzer auf Instagram. Eine Bewunderin legte nach: "Wie eine Göttin auf dem Vulkan!" Mit den Reaktionen machte Annas Community deutlich, wie sehr sie den Mix aus Naturdrama, Mode-Statement und Mut zum großen Auftritt schätzt.

Abseits der Bühne sucht Anna immer wieder Orte auf, die starke Bilder liefern – und teilt diese mit einer treuen Online-Gemeinde. Die Sängerin nutzt soziale Medien häufig, um Reiseeindrücke festzuhalten, Probenmomente zu zeigen oder besondere Outfits zu präsentieren. Mode spielt bei ihr immer wieder eine Rolle – mal glamourös, mal verspielt, oft mit einem Hang zur großen Inszenierung. In den Kommentaren ihrer Beiträge zeigt sich Anna immer besonders offen: Die Künstlerin adressiert ihre Anhänger gern direkt, bedankt sich für deren Zuspruch und nimmt kritische Reaktionen mit Humor.

Imago Anna Netrebko als Abigaille in Verdis Nabucco an der Staatsoper in Berlin im Oktober 2024

Instagram / anna_netrebko_yusi_tiago Opernsängerin Anna Netrebko im Oktober 2025 auf dem Vesuv

Getty Images Anna Netrebko