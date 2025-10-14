Thomas Anders bereut es, erst spät Vater geworden zu sein

Thomas Anders (62), bekannt als die eine Hälfte des Erfolgsduos Modern Talking, hat im Podcast "MayWay" seltene Einblicke in sein privates Leben als Vater gegeben. Der 62-jährige Sänger sprach dabei über die Geburt seines Sohnes Alexander, die für ihn das bedeutendste Ereignis seines Lebens sei. "Ein Kind zu haben, ist das Größte", erklärte Thomas und räumte unverblümt ein: "Es ist schade, dass ich so spät Vater geworden bin." Alexander wurde geboren, als der Musiker bereits 39 Jahre alt war. Heute ist der Sohn 23 Jahre alt, arbeitet in der Immobilienbranche und lebt nur wenige Minuten vom Elternhaus in Koblenz entfernt.

Dass sich sein Söhnchen so prächtig entwickelt hat, erfüllt Thomas mit Stolz: "Wenn man ihn anschaut und sieht, wie er mit beiden Beinen im Leben steht und bis heute relativ wenig falsch gemacht hat, dann ist man einfach sehr glücklich." Das enge Band zwischen Thomas, seiner Ehefrau Claudia und Alexander zeigt sich auch darin, dass sie bis heute regelmäßig Kontakt pflegen. Sollte doch einmal einige Tage Funkstille zwischen den Familienmitgliedern herrschen, meldet sich der junge Mann laut Thomas direkt mit besorgten Nachfragen.

Auch über die Herausforderungen der frühen Vaterjahre sprach der Musiker offen. Alexander sei zwar tagsüber ein echter "Engel" gewesen, nachts aber habe er seinen Eltern einiges abverlangt. "Ich habe in den ersten zwei Jahren schätzungsweise 25 Millionen Mal 'La Le Lu' gesungen", erzählte Thomas schmunzelnd. Trotz der anstrengenden Nächte ist die Liebe und Dankbarkeit des Sängers für seine Familie bis heute groß. Thomas ist seit 25 Jahren mit seiner Frau Claudia glücklich verheiratet, was sie erst im Juli mit ihrer silbernen Hochzeit feierten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Anders, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Anders und Claudia Hess, 2017

Anzeige Anzeige

ActionPress Thomas Anders, Sänger