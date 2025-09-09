Nach langer Funkstille: Maurice Dziwaks Freundin gibt Update

Seit der Geburt ihres gemeinsamen Kindes ist es um Maurice Dziwak (27) und seine Partnerin Leandra eher ruhig geworden. Doch jetzt meldet sich Leandra mit einem Update in ihrer Instagram-Story zurück. In einem Q&A beantwortet die Frau an der Seite des Reality-TV-Stars eine dringend brennende Frage besorgter Fans: "Geht es euch gut? Man hört und sieht nichts mehr in letzter Zeit." Leandra beruhigt mit den Worten: "Uns geht es gut, danke der Nachfrage."

Leandra gibt weiter Einblicke in ihre aktuelle Lebenssituation. Ihre "Social Battery", wie sie es beschreibt, widmet sie momentan eher ihrem kleinen Sohn und ihrer engen Familie, als der Online-Präsenz auf Plattformen wie Instagram. Daher gibt es derzeit weniger Content von ihr und Maurice. "Wir genießen die Zeit einfach", erklärt sie. Sie verspricht jedoch, dass es auch Phasen geben wird, in denen die Fans wieder mehr von ihrer Familie zu sehen bekommen.

Zudem kündigt sie aufregende Neuigkeiten an: Maurice wird bald wieder im Fernsehen zu sehen sein. Sie teasert vielversprechend an: "Und was ich euch schon verraten kann: Ihr werdet Maurice auf jeden Fall nochmal im TV sehen und es wird ziemlich witzig." Informationen darüber, in welchem Format der selbsternannte Löwe bald zu sehen sein könnte, gibt sie nicht – ebenso wenig wie eine zeitliche Angabe. Die Fans können also gespannt sein, ob der Dschungelcamp-Star noch in diesem Jahr wieder auf den Bildschirmen zu sehen sein wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Leandra, Maurice Dziwak und ihr gemeinsamer Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seinem Sohn im Mai 2025