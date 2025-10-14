Tobias Pietrek lässt sich für baldigen Kampf "fit spritzen"

Kurz vor dem Showdown bei Fame Fighting wird es ernst für Tobias Pietrek: Am 18. Oktober steigt der Realitystar mit Gegner Juliano Fernandez in den Ring – trotz einer hartnäckig entzündeten Ferse. Direkt nach der offiziellen Pressekonferenz sprach Tobias mit Promiflash über seinen aktuellen Zustand und verriet: "Es ist leider noch nicht alles verheilt." Deshalb setzt der Hobbyboxer jetzt auf eine ausgeklügelte Vorbereitung: Aktuell werde er immer wieder "fit gespritzt", um überhaupt am Training teilnehmen zu können, aber auch am Kampftag selbst soll er Betäubungsmittel in die entsprechende Stelle injiziert bekommen, um den Schmerz zu lindern.

Trotz der Beschwerden zeigt sich Tobias zuversichtlich, dass seine Verletzung ihn nicht am Kampf hindern wird. "Diese paar Minuten wird meine Ferse durchhalten", erklärte der einstige Love Island VIP-Teilnehmer optimistisch. Obwohl er beim Training aktuell auf die üblichen Ausdauerläufe verzichten muss, bleibt sein Fokus ungebrochen. Die schmerzhafte Verletzung will Tobias daher auch keinesfalls als Ausrede für eventuelle Defizite nutzen: "Ich will klar sagen, das ist kein Grund oder Ausrede, dass irgendwas schlechter lief."

Die Vorbereitungen auf Fame Fighting bleiben für die Teilnehmer ein echter Härtetest. Bereits ein weiterer Kämpfer, Yasin Cilingir (34), musste sich mit einer Verletzung auseinandersetzen, nachdem ihm beim Training durch einen unglücklichen Treffer die Nase gebrochen wurde. Doch wie Tobias zeigt auch Yasin, dass der Wille stärker als der Schmerz sein kann. Das Event, auf das viele Fans der Szene gespannt warten, verspricht damit nicht nur harte Kämpfe, sondern auch Geschichten über Entschlossenheit und Kampfgeist der Teilnehmer. Ob Tobias und seine Kontrahenten ihre Blessuren bis zum 18. Oktober vollständig überwinden können, bleibt jedoch abzuwarten.

Tobias Pietrek, Reality-TV-Darsteller

Juliano Fernandez und Tobias Pietrek im Jahr 2024

Tobias Pietrek, November 2024

