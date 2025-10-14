Einer der Männer: Für ihn ist "Promi Big Brother" vorbei

Bei Promi Big Brother geht es derzeit Schlag auf Schlag. Mittlerweile mussten schon drei Kandidaten die Show verlassen. Nachdem es drei Damen getroffen hatte, durften die restlichen Teilnehmerinnen der Show ins Luxusloft ziehen – und waren damit safe. Doch damit nicht genug: Jede von ihnen musste zudem einen Mann für den Auszug nominieren. Karina wählte Marc (47), der zuvor den Unmut der anderen Bewohner auf sich gezogen hatte, während Laura (30) sich aufgrund seines fehlenden Ehrgeizes für Paco entschied. Sarah-Jane (27) nominierte Michael (60) und Désirée (69) machte mit Eriks (26) Namen die Nominiertenliste komplett.

Die Zuschauer konnten daraufhin anrufen, um ihre nominierten Favoriten vor dem Auszug zu bewahren. Michael wurde als Erster erlöst, Erik folgte kurz darauf. Damit entschied es sich zwischen Paco und Marc. Am Ende bekam Marc die wenigsten Stimmen und muss somit die Show als Vierter verlassen. Er nahm seinen Rauswurf allerdings gelassen hin und umarmte alle anderen zum Abschied herzlich. Er vermutet, dass er zu taktisch gedacht hat. "Reinzukommen war sehr schwer für mich und ich wollte drin bleiben. Ich dachte, das Team würde mich wählen, und ich wollte alles tun, um drinzubleiben." Das sei letztendlich jedoch nicht so gut angekommen.

Zuvor hatte Marc die anderen Bewohner mit seiner Taktik verärgert. Besonders deutlich wurde das, als er behauptete, Achim habe ihm gesteckt, ihn nominieren zu wollen. Als Laura den Sohn von Wolfgang Petry (74) darauf ansprach, widersprach dieser jedoch entschieden und die anderen vermuteten, dass Marc dadurch in die Luxuswohnung gewählt werden und sich so vor der Nominierung schützen wollte. Laura platzte daraufhin der Kragen: "Marcs Spielchen sind so durchschaubar. Ich sage dir eins, der wird hier nicht mehr lange bleiben. Das kotzt mich alles so an. Ich kann seine Scheiße nicht mehr hören. Das ist alles auswendig gelernt." Auch Désirée zeigte sich nicht überrascht und meinte zufrieden: "Das habe ich schon am ersten Tag gesagt."

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp, 2025

Joyn Marc Terenzi, "Promi Big Brother", 2025

Joyn Achim Petry bei "Promi Big Brother" 2025

