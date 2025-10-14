Ralf Schmitz erinnert an legendären Kuss mit Diane Keaton

Hollywood trauert um Diane Keaton (†79), die am Samstag im Alter von 79 Jahren in Los Angeles verstarb. Diese Nachricht ließ auch Ralf Schmitz (50) nicht unberührt, der die Schauspielerin bei ihrer Teilnahme an der Show Wetten, dass..? im Jahr 2014 persönlich kennenlernen durfte. Wie nah sie sich dabei kamen, berichtet der Comedian jetzt nochmals im Bild-Interview: "Sie hat meinen Kopf in die Hände genommen und mir einen dicken Schmatz gegeben. Und das völlig spontan!" Dass sich diese Szene im Rahmen einer von Moderator Markus Lanz (56) initiierten Kuss-Challenge abspielte, tut der Erinnerung kaum einen Abbruch – für Ralf bleibt dieser Abend unvergesslich: "Weiche, natürliche Lippen. Ein kurzer Moment und doch alles", fügt er nachdenklich an.

Die Begegnung mit der gefeierten Schauspielerin beschreibt Ralf, der 2002 mit der Sketchcomedy-Serie "Die Dreisten Drei" bekannt wurde, als "wahnsinnig eindrucksvoll". "Sie hatte einfach Spaß und war ganz sie selbst", schwärmt der Komiker und ergänzt, dass sich ihr Kuss nicht wie eine inszenierte Aktion, sondern wie eine echte, warmherzige Geste angefühlt habe. Selbst heute, mehr als ein Jahrzehnt später, bezeichnet Ralf das Bussi mit der schönen Blondine als einen Höhepunkt seiner Karriere, der kaum zu übertreffen sei: "Ich war wirklich selig.

Diane, die in Hollywood als Stil-Ikone galt, war modisch für ihre klare Linie bekannt: schlichte Farben, scharfe Silhouetten, markante Hüte – ein Look, der so eigen war wie ihr Lachen. Freunde beschrieben sie oft als besonders warmherzig und humorvoll. Genau diese Mischung blieb auch Ralf bis heute im Gedächtnis. Der Comedian erinnerte sich im Interview auch an einen Backstage-Moment, in dem keine Kameras liefen und Diane trotzdem dieselbe Gelassenheit zeigte wie vor Publikum. So war für ihn damals schon klar: "Nach einem Kuss mit Diane Keaton kann eigentlich nichts mehr kommen."

Anzeige Anzeige

Imago Diane Keaton und Ralf Schmitz bei "Wetten, dass..?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralf Schmitz beim Fernsehpreis 2021

Anzeige Anzeige

Imago Diane Keaton im Mai 2023