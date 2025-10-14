Heidi Klum begeistert mit Lederlook bei GNTM-Dreh in Berlin

Heidi Klum (52) hat am Potsdamer Platz in Berlin für Germany's Next Topmodel gedreht – und alle Blicke auf sich gezogen. Die Model-Ikone kam in einem edgy Lederkleid und hochreichenden Lederstiefeln an, dazu dunkle Shades und eine braune Handtasche. Am Set zeigte sich Heidi bestens gelaunt, griff zum Megafon und gab dem Team klare Anweisungen, wie Bilder zeigen, die der Daily Mail vorliegen. Gedreht wurde am Montag in der Hauptstadt, wo die TV-Favoritin mit ihrem markanten Look für ordentlich Gesprächsstoff sorgte. Begleitet wurde sie von ihrer Produktion, die neue Szenen für die kommende Staffel einfing.

Zuvor hatte Heidi während der Pariser Fashion Week bei der Vetements-Show für Aufsehen gesorgt, nachdem sie mehrere Events in der Mode-Metropole besucht hatte. In Interviews unterstrich sie zuletzt, was ihre Mode-Statements antreibt. "Ich habe kein Problem mit meiner Weiblichkeit", sagte sie im vergangenen Jahr der Times. Miniröcke, High Heels und ein tiefer Ausschnitt seien für sie Ausdruck von Spaß und Persönlichkeit – mit klaren Grenzen. Dem Magazin People erklärte sie zudem im Juli: "Man ist nicht abgeschrieben. Versteckt euch nicht in euren 50ern. Wir haben nur dieses eine Leben, also lebt es weiter", so Heidi.

Privat zeigt sich die Vierfach-Mama gern im Team mit Tochter Leni (21), mit der sie kürzlich in Paris posierte. Heidi ist seit 2019 mit Musiker Tom Kaulitz (36) verheiratet. Die Gastgeberin der berühmten Halloween-Sause liebt es, bei ihren Kostümen die Grenzen der Verwandlung auszureizen – von E.T. bis zum Riesenwurm war schon alles dabei. In Interviews spricht die gebürtige Rheinländerin offen über Älterwerden und Körperbilder, betont dabei jedoch vor allem die Wichtigkeit von Lebensfreude und Selbstbewusstsein. Wenn die Moderatorin nicht auf dem Laufsteg oder am Set steht, teilt sie kurze Einblicke in Familienmomente und Vorbereitungen – mal beim Styling, mal beim Tüfteln an der nächsten großen Überraschung.

Getty Images Heidi Klum bei der Karl-Lagerfeld-"From Paris with Love"-Party, Oktober 2025

Getty Images Heidi Klum bei "Blinded By Delight" Show in Berlin, Oktober 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Oktober 2024