"Leere Luftpumpe": Yasin erklärt Anabolika-Vorwurf an Aleks

Am 18. Oktober bricht der große Kampf los: Beim Fame Fighting treten Aleksandar Petrovic (34) und Yasin Cilingir (34) gegeneinander an. Doch bevor sich die Reality-TV-Stars im Ring begegnen, heizt Yasin die Stimmung mit scharfen Worten an. In einem Interview mit Promiflash nach der Pressekonferenz erhob er schwere Vorwürfe: Aleks sei seiner Meinung nach nicht durch reines Training zu seiner beeindruckenden Muskelmasse gekommen. "Für mich ist er eine leere Luftpumpe", sagte Yasin entschieden und bezog sich damit auf die Annahme, Aleks könnte Anabolika verwenden.

Yasin, der für seine direkte Art bekannt ist, schien keine Zweifel an seinen Aussagen zu haben: "Ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall davon was nimmt, weil sonst wird er auch nicht so klar und muskulös dastehen. Ich denke, das ist auch extrem viel Arbeit. Und ich glaube auch nicht, dass er so viel Zeit hat fürs Training." Bisher hat sich Aleks zu den Anschuldigungen nicht öffentlich geäußert, doch spätestens im Ring werden die beiden Männer die Gelegenheit haben, ihre Differenzen auf sportlicher Ebene auszutragen.

Bereits in der Vergangenheit sorgten die angehenden Boxer mit hitzigen Auseinandersetzungen für Schlagzeilen. Aleks, der sich intensiv auf das Duell vorbereitete, soll die Trainingsbedingungen in Dubai genutzt haben, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Yasin hingegen favorisiert starke Worte, um seinen Gegner vorab aus der Reserve zu locken. Beide Männer kennen die Herausforderungen des Reality-TV-Geschäfts nur zu gut und haben sich bereits bei diversen Formaten einen Namen gemacht. Nun wollen sie ihr Können und ihre Kraft im Boxring unter Beweis stellen – und die Fans dürfen gespannt sein, wer am Ende die Nase vorn haben wird.

Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

Imago Yasin Cilingir bei der Pressekonferenz zum Promi-Boxen „Fame Fighting 3“

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025

