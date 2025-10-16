Mit neuem Freund: Jelena Dokic kann sich Hochzeit vorstellen

Im Juli machte Jelena Dokic (42) ihre neue Beziehung öffentlich. Und die scheint richtig ernst zu sein. Im Interview mit Daily Mail verrät die ehemalige Tennisspielerin jetzt, wie sie sich die Zukunft mit ihrem Partner Yane Veselinov vorstellt. Eine Hochzeit plane das Paar zwar aktuell noch nicht, aber sie könne nicht ausschließen, dass es bald vor den Traualtar geht. "Ich werde es euch rechtzeitig wissen lassen", lacht die Sportlerin. Ihr großes Liebesglück scheint sie aber auch ohne Hochzeitspläne gefunden zu haben: "Ich bin beruflich und privat so glücklich wie nie zuvor. Es war ein wirklich schöner Übergang, besonders für jemanden, der sich damit nicht wirklich wohlgefühlt hat."

Ihren Yane stellte Jelena ihren Fans Mitte Juli vor. Bei Instagram teilte sie ein gemeinsames Selfie und schrieb dazu: "Du bist mein ruhiger, sicherer, friedlicher Ort. Ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe." Zuvor lebte die Australierin vier Jahre als Single. 2021 endete ihre letzte Beziehung zu Tin Bikic. Die beiden waren fast 20 Jahre ein Paar. Nach der Trennung offenbarte sie, lange Probleme zu vertrauen gehabt zu haben. Außerdem sei es ihr zu dem Zeitpunkt schwergefallen, die Hoffnung, wieder Liebe zu finden, wieder aufzubauen. Yane scheint ihr dieses Gefühl zurückgegeben zu haben.

Das Liebes-Aus mit Tin bewirkte bei Jelena aber nicht nur Vertrauensprobleme. Sie kämpfte genauso mit der Angst, allein zu sein. In einem Post im Netz offenbarte sie ihrer Community, wie sehr sie dieses Gefühl belaste, vor allem wenn man sich verlassen fühle. "Ich habe jetzt seit vier Jahren meine Mauern hochgezogen und weiß immer noch nicht, ob das die Antwort ist", erklärte die 42-Jährige. Ihr Problem sei es, dass sie jemanden meist so sehr liebe, dass sie am Ende in Schwierigkeiten gerate und ihr Herz gebrochen werde. Dass ihre Schutzmauern die Lösung sind, glaube sie aber auch nicht: "Sollen wir unsere Mauern unten lassen und hoffen, dass die Liebe kommt, oder sollen wir ihr nie wieder eine Chance geben?"

Instagram / dokic_jelena Jelena Dokic und ihr neuer Partner, Juli 2025

Instagram / dokic_jelena Jelena Dokic, ehemalige Tennisspielerin

Imago Jelena Dokic beim National Press Club of Australia in Canberra, 11. Dezember 2024