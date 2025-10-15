Jelena Dokic wollte sich nach Missbrauch mit Vater versöhnen

Die ehemalige Tennisspielerin Jelena Dokic (42) hat erneut über die schwierige Beziehung zu ihrem mittlerweile verstorbenen Vater Damir gesprochen. In der ABC-Sendung "Australian Story" schilderte sie ihren gescheiterten Versuch, sich mit ihm zu versöhnen. Nach Jahren des Missbrauchs zeigte er laut Jelena keinerlei Reue und wies jeden Annäherungsversuch zurück. "Er sagte, er würde alles wieder so machen", erzählte Jelena. Ihr Vater verstarb im Mai 2025, nachdem die beiden zuvor über ein Jahrzehnt keinen Kontakt mehr gepflegt hatten. Im Podcast "Mental As Anyone" erklärte sie, dass sie ihn trotz allem, was er ihr angetan hat, nicht hassen könne.

Jelena sprach bereits mehrfach öffentlich über die tiefen Traumata, die ihre Vergangenheit geprägt haben, einschließlich der emotionalen und körperlichen Schmerzen, die sie durch ihren Vater erlitten hatte. Besonders nach verlorenen Tennismatches habe Damir seine Tochter regelmäßig geschlagen und getreten. In ihrer Autobiografie "Unbreakable", die 2017 erschien und 2024 als Dokumentarfilm adaptiert wurde, berichtete Jelena, wie sie im Alter von 19 Jahren von zu Hause floh, um weiteren Misshandlungen zu entkommen. "Ich fühlte mich innerlich gebrochen. Es gab keinen Zentimeter Haut, der nicht mit einem Hämatom versehen war."

Privat kämpfte Jelena mit den Langzeitfolgen der Misshandlungen, darunter Depressionen, Angststörungen und ein Essproblem, wie sie in mehreren Interviews berichtete. Trotz der dunklen Kapitel in ihrem Leben hat sie sich in der Tenniswelt und darüber hinaus einen Namen gemacht. Ihr Ziel, sich mit ihrem Vater auszusöhnen und eine normale Vater-Tochter-Beziehung aufzubauen, blieb jedoch unerfüllt. Jelena gab zu, sich mit der Tatsache abgefunden zu haben, dass zwischen ihnen keine Liebe bestand. Doch statt zu hassen, konzentriert sie sich darauf, mit ihrer Geschichte anderen Hoffnung und Stärke zu vermitteln.

Imago Jelena Dokic mit ihrem Vater Damir Dokic bei einer Pressekonferenz in Belgrad, 27. September 2011.

Imago Jelena Dokic beim National Press Club of Australia in Canberra, 11. Dezember 2024

