Ein Jahr nach Liams Tod: So trauern Freunde und Familie

Heute jährt sich der Tod von Liam Payne (†31) zum ersten Mal. Der ehemalige One Direction-Sänger starb mit nur 31 Jahren nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires, Argentinien. Eine Untersuchung ergab später Spuren von Alkohol, Kokain und Antidepressiva in seinem System. Während seine Freundin Kate Cassidy zu diesem Zeitpunkt bereits abgereist war, bleiben die genauen Umstände seines Todes unklar, da die Ermittlungen weiter andauern. Seit seinem Tod haben Familienmitglieder, Freunde und Kollegen auf unterschiedliche Weise versucht, mit ihrem Verlust umzugehen. Besonders sein ehemaliger Bandkollege Louis Tomlinson (33) erklärte gegenüber Daily Mail jetzt, dass ein One Direction-Comeback nach Liams Tod für ihn nicht mehr in Frage käme. Stattdessen arbeitet er mit Zayn Malik (32) an einer Netflix-Serie über einen Roadtrip durch Amerika, die persönliche Einblicke und Erinnerungen an ihre Zeit als Bandmitglieder geben soll.

Liams Familie gab anlässlich seines Todestages bekannt, dass durch Spendenaktionen in seinem Namen bisher über 280.000 Euro gesammelt wurden. Das Geld fließt in den Bau eines neuen Kinderkrebszentrums im Great Ormond Street Hospital, welches "Liam's Legacy" genannt wird. Seine Eltern und Schwestern gedenken nicht nur privat, sondern ehren ihn auch durch solche wohltätigen Projekte. Cheryl Cole (42), die Mutter seines achtjährigen Sohnes Bear, ist nach einer zurückgezogenen Zeit wieder im Rampenlicht. Sie hat die Verwaltung seines Nachlasses übernommen und startete kürzlich eine Kampagne mit Nivea. In einer emotionalen Nachricht auf Instagram drückte Liams Schwester ihren Schmerz über den Verlust aus: "Ich wünschte, ich könnte in eine Zeitmaschine treten und diese Nacht noch einmal erleben und dich fester umarmen, dein Lächeln und deine Stimme einfangen, mehr Fragen stellen und alles aufschreiben, damit ich es nie vergessen würde", schrieb sie und postete verschiedene Bilder.

Kate, Liams Freundin zum Zeitpunkt seines Todes, hat in der Zwischenzeit begonnen, Mode und Accessoires über einen Online-Shop zu verkaufen und spricht in Podcasts offen über ihre Trauer. Sie teilt regelmäßig Beiträge auf Social Media, darunter auch von Fans erstellte Bilder, die sie und Liam darstellen. Mit ihren Posts scheint Kate Trost in der Unterstützung der Öffentlichkeit zu suchen. Währenddessen bleiben die Umstände von Liams tragischem Tod und die laufenden Ermittlungen in Argentinien Gegenstand anhaltender Diskussionen. Zwei Verdächtige, ein Hotelangestellter und ein Kellner, wurden wegen mutmaßlicher Drogenlieferungen an Liam angeklagt, jedoch steht ein Prozess noch aus. Seine Familie und Freunde hoffen, dass die Wahrheit ans Licht kommt, um Frieden finden zu können.

Imago Liam Payne, Sänger

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne, 2024

