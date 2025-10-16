Vor jetziger Schwangerschaft: Hayley Erbert hatte Fehlgeburt

Derek Hough (40) und Hayley Erbert haben in einem emotionalen Instagram-Video eine sehr persönliche Geschichte geteilt. Das Paar, das im Juli verkündet hatte, bald sein erstes gemeinsames Kind zu erwarten, sprach anlässlich des Monats für Schwangerschafts- und Säuglingsverlustbewusstsein über eine zuvor erlittene Fehlgeburt. In dem Video erklärten sie: "Dieser Beitrag ist ein Tribut an unser ungeborenes Baby, das es nie bis zu uns geschafft hat." Neben einem Einblick in die schwierige Zeit der Fehlgeburt zeigte das Paar auch emotionale Aufnahmen der Verkündung der Schwangerschaft an Freunde und Familie.

In der Caption gingen die beiden noch weiter ins Detail: "Es gibt Dinge im Leben, die dich für immer verändern. Für uns ist dies eines davon. Ein Kapitel aus Liebe, Verlust, Herzschmerz und allem dazwischen." Sie erinnern an den Oktober als Monat des Bewusstseins für Fehl- und Säuglingsverluste und fügen hinzu: "Eine von vier Schwangerschaften endet in einer Fehlgeburt, ein stiller Herzschmerz, den so viele Familien kennen und den wir leider erleben mussten. Während wir das teilen, wisst, dass ein Regenbogen nicht weit entfernt ist."

Derek und die Tänzerin Hayley, die seit 2015 ein Paar und seit August 2023 verheiratet sind, hatten in den vergangenen Jahren bereits mehrfach schwere Zeiten gemeinsam gemeistert. Ein besonders einschneidendes Erlebnis war ein medizinischer Notfall bei ihrem Tanzauftritt, bei dem Hayley eine Kopfverletzung erlitt und sogar operiert werden musste. Inzwischen können sie jedoch mit Freude in die Zukunft blicken. Ihre aktuelle Schwangerschaft hatten Hayley und der Dancing with the Stars-Juror im Juli mit einem gemeinsamen Video auf Instagram bekanntgegeben. "Wir können nicht glauben, dass das Größte, das uns passieren konnte, so klein sein kann", hieß es damals in ihrem Post.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough im Juni 2022

Anzeige Anzeige