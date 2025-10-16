Bei Jimi Blue und Erik schlägt der Promi-BB-Lagerkoller zu

Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Erik (26) sind bei Promi Big Brother offenbar die Hauptdarsteller ihres ganz eigenen Spektakels geworden. Die beiden langweilten sich derart, dass sie mit zwei Schaufeln bewaffnet einen Hobbyhorsing-Parcours errichteten, um ein wenig Abwechslung in den "Promi Big Brother"-Alltag zu bringen. Mit viel Eifer und lautstarkem Elan zogen sie ihre Show durch, doch die Begeisterung der anderen Bewohner hielt sich in Grenzen. Als Jimi und Erik versuchten, Paco als Schiedsrichter zu gewinnen, kam von diesem nur ein trockenes "Auf keinen Fall". Erik, der mit einem Absperrhütchen eine Durchsage an die übrigen Bewohner machte, sorgte eher für Augenrollen als für gute Stimmung.

Die übrigen Mitbewohner nahmen die Albernheiten der beiden Jungspunde teils mit Humor, teils mit Kopfschütteln hin. Michael kommentierte die Aktion mit einem "Lasst die Kinder spielen, die tun ja keinem was", bezeichnete den Tag aber auch als "Kindergeburtstag im Haus". Harald konnte seine Fassungslosigkeit über das Gehopse kaum verbergen: "Ich sehe Jimi und Erik und ich bin sprachlos, um nicht zu sagen fassungslos. Es ist unfassbar, was die da abziehen. Das sind wirklich noch Kinder." Die überschüssige Energie der beiden sorgte für einiges an Chaos, aber offenbar auch für ein wenig Abwechslung in der für alle sicherlich monotonen Routine.

Jimi Blue, der durch Schauspiel und Musik bekannt wurde, zeigt sich in der Reality-Show von einer besonders ausgelassenen Seite. Im Haus beweist der Schauspieler mit Erik, dass er sich nicht zu schade ist, auch mal kindisch zu sein und eine Menge Lärm zu machen. Da lag es nicht fern, dass nach dem Hobby Horsing auch noch Beatboxen ins Spiel kam. Sein Buddy, Erik, stimmte fröhlich mit ein. Doch ob da ein Talent schlummert? Vermutlich eher nicht. Zumindest hatten Jimi und Erik selbst sichtlich Spaß an ihren ungewöhnlichen Aktivitäten.

Joyn Erik und Jimi Blue im "Promi Big Brother"-Haus, 2025

Joyn Jimi Blue und Erik beim "Hobby Horsing"

Joyn Die "Promi Big Brother"-Bewohner, Oktober 2025