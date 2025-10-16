Nicht mehr verliebt: So steht es um Haftbefehls Ehe mit Nina

Nina Anhan spricht offen über ihre Ehe mit Rapper Haftbefehl (39) und macht klar, dass es kriselt. Die Stuttgarterin, seit den Teenagerjahren an seiner Seite, zeigte sich allein auf dem Cannstatter Wasen, im Dirndl, die Schleife rechts – vergeben, aber nicht glücklich. Zu Bild sagte sie: "Was hinter den Kulissen abgeht, ist nicht normal." Auf Instagram sind gemeinsame Fotos verschwunden. Dennoch betont Nina, dass sie nach wie vor vergeben sei, auch wenn ihre Gefühle sich verändert hätten: "Ich war mal richtig verliebt, aber nach so vielen Jahren verschwindet es."

Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, Noah und Aaliah, und führen ein Leben, das durch Haftbefehls Karriere geprägt ist. Der Musiker ist oft beruflich unterwegs, während Nina sich um die Familie kümmert. Diese Belastung hinterlässt Spuren, doch Nina zeigt auch ihre Entschlossenheit: "Ich würde alles stehen und liegen lassen, damit wir wieder zusammenfinden." Gleichzeitig sei das Leben mit zwei Schulkindern eine Herausforderung, die spontane Entscheidungen oft schwierig mache. Hoffnung auf mehr Einblicke liefert die Netflix-Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl Story", die ab dem 28. Oktober Einblicke in das Leben des Paares gewährt.

Schon in der Vergangenheit war das Interesse an der Beziehung von Nina und Haftbefehl groß. Erst kürzlich ließ Nina auf Instagram durchblicken, dass sie einiges mit sich herumtrage, was viele Spekulationen anheizte. Dennoch scheint der Zusammenhalt zwischen dem Rapper und seiner Frau intakt zu sein. Nina betont, wie der Alltag des Paares abläuft, wenn sie Zeit zusammen verbringen: Haftbefehl kocht leidenschaftlich gerne, während sie selbst das Putzen und Waschen liebt. Momentan bleibt jedoch ungewiss, ob sich die beiden langfristig wieder annähern werden.

Instagram / ninaanhan Nina Anhan und Haftbefehl im September 2020

Instagram / ninaanhan Nina Anhan im Dezember 2022

Imago Haftbefehl im Dezember 2018