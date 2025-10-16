Ihr gönnt Christina Dimitriou den "Promi Big Brother"-Sieg

Christina Dimitriou (33) musste Promi Big Brother als Zweite verlassen. Ihren Mitbewohnern im TV-Container drückt sie dennoch die Daumen – manchen mehr als anderen. Gegenüber Promiflash verrät sie nun, wem sie den Sieg am meisten gönnt. "Karina", beantwortet die Reality-Bekanntheit die Frage deutlich. Die TikTokerin habe eine große Community im Rücken, überzeugte Christina aber vor allem mit ihrer Authentizität: "Auch wegen ihrer Geschichten, was [...] auch ausgestrahlt wird. Das ist sehr emotional gewesen. [...] Das war so schlimm, dass ich einen halben Tag nur am Heulen war. Also das, was sie erlebt hat, das ist kein Spaß. Als ich die Geschichte gehört habe, habe ich gesagt: 'Okay, wir können alle unsere Koffer nehmen und gehen. Sie hat schon gewonnen.'"

Damit bezieht Christina sich auf Karinas emotionale Beichte in der Promi-WG. Gemeinsam mit Sarah-Jane Wollny (27) zeichnete sie Lebenslinien, um ihre persönlichen Geschichten zu erzählen. "Ich bin Karina, geboren in einem kleinen Dorf in Lettland und war eigentlich ein lebensfrohes Kind", erinnert sich die Social-Media-Bekanntheit. Doch dann erzählt sie von traumatischen Erlebnissen, zu denen nicht nur schwerer Missbrauch und Folter durch ihren Vater gehören, sondern zu allem Übel auch eine Vergewaltigung, die zu einer Schwangerschaft führte. Damit berührte Karina ihre Mitstreiter tief. Heute weiß sie: "Das alles zu verkraften, geht nur mit Gottes Hilfe."

Mit ihrer Ehrlichkeit und ihren Geschichten berührte Karina nicht nur die Bewohner bei "Promi Big Brother". Auch außerhalb der Show erreichte sie viele Menschen. Unter anderem Serkan Yavuz (32) meldete sich bei Instagram zu Wort und sprach der Content Creatorin seinen Respekt aus. "Karina, ich sitze hier auf der Couch und mir laufen die Tränen. Eine unglaubliche, starke Person. Mein größter Respekt", meinte der Influencer. Auch wenn er sie nicht persönlich kenne, wünsche er ihr nur das Beste: "Möge der liebe Gott dich mit allem belohnen, was du willst." Dass sie mit ihrer tragischen Geschichte so offen umgeht, berührte Serkan sehr.

Joyn/Marc Rehbeck Christina Dimitriou bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Karina Kipp öffnet sich im Promi-Big-Brother-Haus

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024

