Sie unterstützt Eric Stehfest nach Trennung von seiner Edith

Nach der Trennung von Edith Stehfest (30) muss Eric Stehfest (36) sein Leben neu ordnen. In dieser schweren Phase erhält der Schauspieler große Unterstützung von einer unerwarteten Person: seiner Cousine Natascha. Die Pädagogin ist eine wichtige Stütze für ihn – und das, obwohl sie zuvor fast 30 Jahre lang keinen Kontakt hatten. "Eric braucht Hilfe und ich helfe ihm gern", erklärt Natascha gegenüber Bild und betont: "Ich weiß, dass er ein Mensch ist, der die Sachen richtig machen will, auch wenn er Fehler gemacht hat."

Da Eric ohne seinen Vater aufwuchs, hatte er über Jahrzehnte kaum Kontakt zu seinen Anverwandten väterlicherseits – somit auch nicht zu Natascha und zwei weiteren Cousinen. Der Kontakt sei erst in der jüngeren Vergangenheit aufgeblüht. "Natascha und ich waren ein wenig über Facebook in Kontakt. Und vor zwei Jahren besuchte sie Edith und mich in Berlin. Da merkten wir, dass wir uns gut verstanden", erzählt Eric. Über die Hilfe seiner Cousine ist der Dschungelcamp-Star überglücklich. Er schwärmt: "Sie ist die Stimme in meinem Leben, die mir jedes Mal sagt: 'Eric, du weißt gar nicht, wie viel Kraft in dir steckt, auch wenn du es selbst nicht siehst.'"

Seine neugewonnene Seite der Familie war einer der Gründe, warum der 36-Jährige schließlich von Berlin nach Thüringen aufs Land zog. Natascha, die mit ihrem Partner und der gemeinsamen Tochter nur wenige Schritte von Eric entfernt lebt, hilft nicht nur bei der Betreuung von Aaron und Aria, sondern unterstützt ihren Cousin auch ganz praktisch – egal ob Kochen, Kita, Schulaufgaben oder der gemeinsame Gang zum Sport. Auch als Eric kürzlich für den Dreh von Promis unter Palmen nach Thailand reisen musste, kamen seine Kids bei Natascha unter. "Die zwei lieben Natascha ohne Ende. Ohne sie wäre ich aufgeschmissen", gesteht er.

Eric und Ediths Liebe steckte schon seit vielen Monaten in der Krise. Vor rund einem Jahr zog die Sängerin aus der gemeinsamen Familienwohnung aus und überließ ihrem Partner den Alltag mit den Kids. Ende September machte Eric dann die endgültige Trennung öffentlich. Seitdem klagte er darüber, dass Edith "viele neue Partner" haben soll.

RTL Eric Stehfest, Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Edith und Eric Stehfest

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, August 2024