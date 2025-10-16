Jennifer Aniston äußert klare Haltung gegen Kindesadoption

Jennifer Aniston (56) spricht offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch – und macht eine klare Ansage. Im Podcast Armchair Expert erklärt die Schauspielerin, dass Adoption trotz ihres großen Traums von einer eigenen Familie für sie nie infrage gekommen sei. "Ich wollte nicht adoptieren, sondern meine eigene DNA in einer kleinen Person sehen." Dass diese Aussage in den Ohren mancher Fans eigenartig klingen könnte, ist der 56-Jährigen offenbar bewusst: "Man kann es selbstsüchtig nennen, aber das ist, was ich mir gewünscht habe", schiebt sie nach. In der Vergangenheit hatte Jennifer bereits vergeblich versucht, mithilfe künstlicher Befruchtung schwanger zu werden. Dies sei der einzige Weg gewesen, wie sie sich Kinder hätte vorstellen können.

Jennifer blickt dabei auf eine schwierige Zeit zurück, in der ihre private Thematik immer wieder medial ausgeschlachtet wurde. Gerüchte um ihre Kinderlosigkeit und Vorwürfe, sie sei zu sehr auf die Arbeit fokussiert, hätten sie tief getroffen. Sie betont, dass niemand damals ihre Beweggründe oder ihre gesundheitliche Situation kannte, was sie besonders belastet habe. Dennoch sei diese Zeit für sie ein Lernprozess gewesen. Gegenüber dem Magazin Allure hatte sie bereits 2022 gesagt, dass sie keine Reue empfinde. Damals erklärte sie: "Das Schiff ist abgefahren." Nun sei Jennifer erleichtert, weil sie das Thema Familie abschließen konnte und nicht mehr darüber nachdenken müsse.

Privat zeigt sich Jennifer heute reflektiert und offen über die Höhen und Tiefen ihres Lebens. Obwohl sie nie Mutter geworden ist, hat sie engste Bindungen zu ihren Freunden und ihrer Familie gepflegt. In Interviews betonte sie in der Vergangenheit, wie wichtig ihr diese Beziehungen seien, und dass sie sich rundum zufrieden fühle – auch ohne eigene Kinder. Die vielen Gerüchte und Spekulationen um ihre Lebensentscheidungen hätten ihr gezeigt, wie wichtig es sei, sich nicht von außen unter Druck setzen zu lassen. "Am Ende müssen wir mit unseren Entscheidungen leben, und ich habe gelernt, Frieden damit zu schließen", sagte Jennifer einst.

Imago Schauspielerin Jennifer Aniston im September 2025 in New York City

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin