Nicki Minaj verteidigt Britney Spears gegen Kevins Vorwürfe

Britney Spears (43) wehrt sich öffentlich gegen die jüngsten Enthüllungen ihres Ex-Mannes Kevin Federline (47). In Auszügen aus seinem bevorstehenden Enthüllungsbuch "You Thought You Knew" behauptet Kevin, die Sängerin habe sich während ihrer Ehe gefährlich und unverantwortlich verhalten. Unter anderem wirft er ihr den Konsum von Alkohol während der Schwangerschaft und Drogen während der Stillzeit vor. Britney reagierte darauf in einem seitdem gelöschten Beitrag auf X und kritisierte Kevins "ständiges Gaslighting" sowie dessen Darstellung ihrer Beziehung als "extrem verletzend und erschöpfend". Sie verteidigte sich und betonte ihre Liebe zu ihren Söhnen, während sie seinen Buchveröffentlichungen vorwarf, sie auf ihre Kosten zu monetarisieren.

Auch Rapperin Nicki Minaj (42) sprang Britney daraufhin zur Seite. In einem inzwischen ebenfalls gelöschten Beitrag auf X bezeichnete Nicki Kevin als "Feigling" und drohte ihm provokant: "Kevin Federline Feigling, wenn ich dich erwische." Sie bezog sich dabei auf den Post von Britney, in dem diese ihre Frustration über die öffentliche Diskussion von Kevins Behauptungen artikulierte. Dass Kevin zudem bei "TMZ Live" erneute Anschuldigungen äußerte, hatte die Situation weiter angeheizt. Die kontroversen Fetzen seines Buches, die in den Medien kursieren, zeichnen ein düsteres Bild von Britney und deren Verhalten gegenüber ihren gemeinsamen Kindern.

Britney und Kevin waren von 2004 bis 2007 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne, Sean Preston und Jayden. Während Kevin heute mit seiner neuen Familie ein ruhigeres Leben führt, kämpft Britney nach dem Ende ihrer langjährigen Vormundschaft um ein selbstbestimmtes Dasein. In der Vergangenheit äußerte sich Britney wiederholt zu ihrer schwierigen Beziehung zu ihren Kindern und der belastenden Vergangenheit mit Kevin. Nicki Minaj, die für ihre direkte Art bekannt ist, pflegt eine enge Kolleginnenbindung zu Britney. Die beiden arbeiteten bereits 2011 bei einem Remake von Britneys Hit "Till the World Ends" zusammen, was ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit umso persönlicher macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicki Minaj, September 2024

Anzeige Anzeige

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

IMAGO / Depositphotos Britney Spears und Kevin Federline, 2015