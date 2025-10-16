Tom Kaulitz genervt von Heidi Klums täglicher Suppenroutine

Tom Kaulitz (36) plaudert mal wieder aus dem Nähkästchen und klagt den Hörern seines Podcasts "Kaulitz Hills: Senf aus Hollywood" sein Leid: Ehefrau Heidi Klum (52) liebt Suppen – allerdings nicht im normalen Maße, sondern so sehr, dass im Hause Klum-Kaulitz täglich mehrmals ein dampfender Topf voll flüssigem Glück auf dem Tisch steht. "Leute, ich kann nicht mehr", jammert Tom und beschreibt, dass Heidi bereits morgens am liebsten schon eine Gemüsesuppe schnabuliert. Für den Musiker offenbar eine völlig unverständliche Begeisterung, allein schon wegen des Mundgefühls: "Ich brauche was zum Kauen."

Auch ihre Fans lässt Heidi auf Social Media regelmäßig an ihrer besonderen kulinarischen Leidenschaft teilhaben: "Heidi postet ja den ganzen Tag, wie sie ihre Suppe kocht", scherzt Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (36), der dem wärmenden Wohlfühlessen auch nicht viel abgewinnen kann: "Ich mag grundsätzlich Sachen nicht, die völlig zerkocht sind", erklärt er. Für Tom kommt jedoch neben der fehlenden Bissfestigkeit noch ein weiteres Problem dazu: "Ich bin ja auch so ein Mensch, dem immer heiß ist. [...] Und wenn es dann noch eine Suppe obendrauf gibt, heize ich so auf."

Privat gelten Heidi und Tom als eng verbunden. Seit ihrer Hochzeit 2019 geben die beiden immer wieder kleinere Einblicke hinter die Kulissen ihrer Hollywood-Ehe, aber auch in den gemeinsamen Kühlschrank. So ist Heidi bereits dafür bekannt, ihre Liebe fürs Essen und insbesondere für gesunde Ernährung zu zelebrieren. Auch ihren Kindern habe sie von klein auf beigebracht, sich für frisches Gemüse zu begeistern, was Tom in einer vergangenen Podcastfolge als durchaus cleveren Erziehungsansatz einordnete.

Imago Heidi Klum und Tom Kaulitz besuchen das 190. Oktoberfest in München, 20. Oktober 2025

Getty Images Kayla Betulius, Henry Samuel, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Erna Klum, Bill Kaulitz und Johan Samuel

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Cannes, Mai 2025