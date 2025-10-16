Biss zum ewigen Leben: Harald Glööckler will Vampir werden

Harald Glööckler (60) hat mal wieder für Lacher und ein bisschen Schaudern gesorgt: Der exzentrische Designer äußerte jüngst einen kuriosen Wunsch, der bei seinen Bewohnern im Promi Big Brother-Haus für Heiterkeit sorgte. Er erklärte, dass er unsterblich werden und das Altern ein für alle Mal hinter sich lassen möchte. Sein Plan? Eine Reise nach Transsilvanien, um dort auf einen charmanten Vampir zu treffen, der ihn beißt. Aber aufgepasst: "Er soll auch keinen Mundgeruch haben. Alles schon etwas gepflegter", fügte Harald schmunzelnd hinzu.

Mit dieser humorvollen Vorstellung brachte Harald die anderen Anwesenden zum Lachen, die seine Idee offenbar ebenso absurd wie unterhaltsam fanden. Achim, einer seiner Mitbewohner, kommentierte die Situation augenzwinkernd: "Das ist halt Harald." Der Designer ließ sich von der allgemeinen Belustigung nicht beirren und stellte klar, dass er auch einen Plan B hätte. Sollte das mit den Vampiren nicht klappen, könne er sich immer noch auf Schönheitsoperationen verlassen, um den jugendlichen Look zu bewahren.

Harald Glööckler ist bekannt für seine extravagante Erscheinung und seinen Geschmack für das Außergewöhnliche. Der Designer, der auch als Reality-TV-Star regelmäßig in den Schlagzeilen steht, hat in der Vergangenheit offen über seine Liebe zu Schönheitsbehandlungen und sein Streben nach Perfektion gesprochen. Sein Hang zur Dramatik und sein einmaliger Humor machen ihn zu einem der schillerndsten Persönlichkeiten Deutschlands. Mit Sprüchen wie diesen liefert er seinen Fans immer wieder Grund zum Schmunzeln und sichert sich so einen festen Platz als Entertainer der Extraklasse.

Joyn Harald Glööckler erzählt, dass er gerne von einem Vampir gebissen werden möchte

Joyn Harald Glööckler mit den anderen Bewohnern im "Promi Big Brother"-Haus, 2025

Getty Images Harald Glööcker im Juni 2024