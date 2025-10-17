Maggie Thurmons TikTok-Drama: Hat Benson Boone sie betrogen?

Maggie Thurmon (23) lässt auf TikTok die Gerüchteküche um ihren Ex-Freund Benson Boone (23) hochkochen: In einem inzwischen gelöschten Clip nutzte die Influencerin einen Dialog aus "The Office", in dem es um Untreue geht – eine offensichtliche Anspielung auf den Sänger. Als eine Followerin entrüstet metaphorisch kommentierte, "Wenn Benson wirklich fremdgegangen ist, werde ich dieses Auto sofort wenden und zurückfahren", antwortete Maggie laut verbreiteten Screenshots: "Dann setz schon mal den Blinker, babe." Kurz darauf verschwand der Post von ihrer Seite, ebenso wie die Kommentare. Offizielle Statements von Benson oder seinen Vertretern gibt es bislang nicht.

Einige Tage zuvor hatte sich Maggie bereits auf anderen Plattformen emotional gezeigt und gestanden, dass sie sich überwältigt fühle. In einem Post erklärte sie, sie bevorzuge eigentlich ein privateres Online-Leben, sei sich jedoch der überwältigenden Unterstützung ihrer Fans bewusst. Benson selbst sprach bei einem Auftritt in Nashville kürzlich kryptisch über das Verlassenwerden und betonte, dass solche Situationen immer schwierig seien: "Manchmal verlassen Menschen dein Leben. Ob es nun richtig oder falsch ist - und es ist immer hart, immer, jedes einzelne Mal." Die beiden wurden zuletzt im September gemeinsam gesehen, kurz bevor Trennungsgerüchte aufkamen.

Das Ex-Paar war seit März 2024 öffentlich in Erscheinung getreten, als beide bei der Oscar-Viewing-Party der Elton John (78) AIDS Foundation gesichtet wurden. Später folgten gemeinsame Auftritte bei der Premiere von "Twisters" im Juli und auf dem roten Teppich der VMAs im September. Maggie stand auch im Publikum, als Benson bei den Grammys 2025 mit einem vielbeachteten Auftritt für Schlagzeilen sorgte. Ihre Beziehung galt als stark, Benson sagte, er schätze Maggies Persönlichkeit und ihre herzliche Art sehr. Nun scheint diese Geschichte jedoch ein Ende gefunden zu haben. Ob die aktuellen Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen, bleibt abzuwarten.

Getty Images Sänger Benson Boone legt bei den Grammy Awards 2025 in L.A. einen starken Auftritt hin.

Imago Maggie Thurmon bei der 32. Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party in West Hollywood

Getty Images Benson Boone bei den iHeartRadio Music Awards 2025 in Kalifornien

