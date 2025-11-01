Nach Trennung: Benson Boone teilt muskulöses Oben-ohne-Bild

Benson Boone (23), bekannt für seinen Hit "Beautiful Things", sorgt derzeit mit einem eindrucksvollen Fitnessfoto auf Instagram für Aufsehen. Während seiner "American Heart"-Welttournee postete der Sänger aus einem Fitnessstudio in Glasgow ein Bild, das ihn mit freiem Oberkörper und muskulösem Sixpack zeigt. An seiner Seite posiert sein Trainingspartner und Freund Dawson Wills. In der Bildunterschrift schwärmt der Musiker: "Glasgow, du bist wundervoll." Fans reagierten prompt begeistert und bezeichneten ihn unter anderem als "griechischen Gott". "Benson, ich wusste nicht, dass du so gebaut bist", schrieb ein weiterer User.

Trotz seiner athletischen Erscheinung betonte der Sänger in einem früheren Interview mit Rolling Stone jedoch, dass sein Körper nicht Mittelpunkt seiner Auftritte werden soll. "Es gibt eine Kunst, Leute verrückt zu machen, aber ich möchte nicht, dass meine Shows nur auf meine körperliche Erscheinung reduziert werden", erklärte er. Trotz seines engagierten Trainings wolle er nicht allein als Sexsymbol wahrgenommen werden, sondern sich auf seine Musik konzentrieren. Auch in den sozialen Medien vermied Benson bislang, seinen durchtrainierten Körper zu sehr in den Vordergrund zu stellen.

Privat musste der Sänger zuletzt eine Veränderung verkraften: Nach zwei Jahren Beziehung gaben er und die TikTok-Influencerin Maggie Thurmon (23) vergangenen Monat ihre Trennung bekannt. Us Weekly bestätigte das Liebesaus, das seine Ex-Freundin in einem mittlerweile gelöschten TikTok-Kommentar bereits anzudeuten schien. Als Antwort auf den Kommentar eines Fans: "Bro, wenn Benson fremdgegangen ist, dann drehe ich den Wagen sofort um", schrieb sie: "Setz den Blinker, Babe" und heizte somit Gerüchte über einen Seitensprung an.

Getty Images Benson Boone beim Coachella, 2025

Instagram / bensonboone Benson Boone mit seinem Kumpel Dawson Wills, Oktober 2025.

Imago Maggie Thurmon bei der 32. Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party in West Hollywood