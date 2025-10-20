Christina Dimitriou hätte gern mehr Zeit bei Promi-BB gehabt

Christina Dimitriou (33) meldet sich nach ihrem frühen Aus bei Promi Big Brother zu Wort und macht klar, was sie am meisten ärgert: die verpasste Bühne. In der diesjährigen Staffel musste die Reality-TV-Teilnehmerin das Haus deutlich früher verlassen, als sie gehofft hatte. Im Gespräch mit Promiflash sagte Christina, dass sie gerne um den Einzug ins Finale gekämpft hätte: "Mir geht es sehr gut, obwohl ich gerne im Finale gewesen wäre, allein für meine Tochter." Gleichzeitig sprach sie offen darüber, dass sie im Vergleich zu anderen Gesichtern der Staffel kaum zu sehen gewesen sei: "Ich wurde auch nicht so viel gezeigt, was ich auch sehr schade finde."

In dem Interview schilderte die ehemalige Bewohnerin, wie emotional die Tage im Container für sie waren. "Ich habe auch geheult, es war sehr emotional für mich", erzählte Christina. Die Nähe zu ihrer Familie habe gefehlt und der Druck im Haus sei spürbar gewesen. Trotzdem glaubt sie, dass sie noch ein bisschen durchgehalten hätte, um sich den Platz im Finale zu sichern.

Christina ist vor allem durch ihre Auftritte in diversen Reality-TV-Formaten bekannt und hat sich in der Vergangenheit mit ihrer temperamentvollen Art eine treue Fangemeinde aufgebaut. Details über ihr Privatleben teilt sie eher selten, doch es ist bekannt, dass sie Mutter einer Tochter ist, für die sie in ihrem Alltag stets alles gibt. Trotz des Rückschlags bei "Promi Big Brother" zeigt sich Christina selbstbewusst und bewies schon in anderen Shows, dass sie eine echte Kämpferin ist, ob vor der Kamera oder im wahren Leben.

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Christina Dimitriou bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Christina Dimitriou bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Christina Dimitriou, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025