Promi-BB-Sieg: Yeliz und Jimi fallen sich weinend in Arme

Jimi Blue Ochsenknecht (33) ergatterte bei der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother den Sieg – und die Freude darüber stand ihm ins Gesicht geschrieben. Nachdem seine Mutter Natascha Ochsenknecht (61) ihn in der Arena in die Arme geschlossen hatte, folgte ein emotionaler Moment mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31). Die beiden brachen in Freudentränen aus und fielen sich herzlich in die Arme – ein Moment, der nicht nur sie, sondern auch die Zuschauer vor den Bildschirmen rührte. Fans drückten unter anderem auf Instagram ihre Begeisterung aus und ein Fan schrieb zum Beispiel: "Yeliz, ich musste sofort mitweinen, als ich dich auf dem Bildschirm sah! Der Sieg ist für euch als Familie!"

Auf dem Onlineportal wurde Jimi für seine authentische Art während der Sendung gelobt. "So eine ehrliche, herzliche und lustige Person!", schwärmte unter anderem ein Nutzer, der dem Schauspieler den Pokal von Herzen gönnte. Jimi selbst richtete seine ersten Worte nach seinem Sieg voller Dankbarkeit an seine Community und ließ die Wochen im TV-Container Revue passieren: "Ich wollte zeigen, wie ich bin – nicht wie die letzten drei Jahre waren. Vielen Dank an alle, ich hätte es wirklich nicht gedacht." Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass er sich besonders darüber freue, endlich keine Erbsensuppe mehr essen zu müssen.

Jimi und Yeliz trennten sich im September 2021 noch vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie Koc (4). In den darauffolgenden Jahren herrschte überwiegend Eiszeit zwischen den Eltern und sie lagen im Clinch. Vor wenigen Monaten änderte sich dies jedoch und Yeliz unterstützte Jimi sogar während seiner Zeit hinter Gittern. Im "Promi Big Brother"-Container thematisierte der "Die Wilden Kerle"-Darsteller die Beziehung mit Yeliz und sprach sogar ein mögliches Liebes-Comeback an.

Joyn / Willi Weber Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, "Promi Big Brother"-Finale

Joyn / Willi Weber Jimi Bluue Ochsenknech, "Promi Big Brother 2025"-Sieger

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025