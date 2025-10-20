Er fliegt als Erstes im Finale von "Promi Big Brother" raus

Andrej Mangold (38) erlebte ein schnelles Aus im Finale von Promi Big Brother Der ehemalige Der Bachelor-Protagonist musste als Erster das Haus verlassen und landete damit lediglich auf dem sechsten Platz. Nach einem kurzen Abschied, in dem sich der Reality-TV-Star für die Unterstützung seiner Fans bedankte, endete der Abend für ihn: "Vielen Dank an alle – danke für den Support." Im Rohbau des Hauses kämpften währenddessen noch fünf weitere Finalisten um den Sieg.

Der Exit des Sportlers kam für viele unerwartet, zumal Andrej erst kürzlich durch ein Voting-Chaos eine zweite Chance im Wettbewerb erhalten hatte. Nach einem technischen Fehler bei den Zuschauerabstimmungen hatte die Produktionsfirma beschlossen, ihn zurück ins Haus zu holen. Mit seinem Comeback war Andrej wieder im Rennen um den Sieg, doch die Rückkehr schien seine Fanbasis nicht ausreichend zu mobilisieren, um ihn weiter im Haus zu halten.

Andrej, der vielen durch seine Teilnahme als Bachelor bekannt wurde, hatte sich in den letzten Jahren auch als Reality-TV-Star einen Namen gemacht. Die Teilnahme an "Promi Big Brother" bot ihm die Gelegenheit, neue Seiten von sich zu zeigen. Auch die Promiflash-Leser sahen Andrej eher als Schlusslicht. Bei einer aktuellen Umfrage landete er auf dem fünften Platz. Nur Satansbratan (26) schnitt schlechter ab.

Joyn Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2025

Joyn Andrej Mangold spricht über das komplizierte Verhältnis zu seinem Vater

Joyn / Willi Weber Andrej Mangold bei "Promi Big Brother"