Wow: Ana Ivanović strahlt nach der Trennung von Bastian

Ana Ivanović (37) hat sich bei der diesjährigen "Victoria's Secret Fashion Show" in New York von ihrer beeindruckendsten Seite gezeigt. Die ehemalige Tennismeisterin bezauberte in einem figurbetonten Cut-out-Kleid, das ihre Kurven gekonnt zur Geltung brachte und alle Blicke auf sich zog. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Bastian Schweinsteiger (41) wirkt Ana dabei selbstbewusster und strahlender denn je. Auf Instagram teilte sie Fotos ihres eleganten Looks und betonte ihre Freude über das Event: "Vielen Dank an 'Victoria's Secret Serbien' für dieses unglaubliche Erlebnis und all die Erinnerungen."

Für ihre Fans steht fest: Ana ist "die Frau der Stunde". Kommentare im Netz wie "Hat nie besser ausgesehen" oder "Sie strahlt wirklich und ist wieder zum Leben erwacht" machen deutlich, welchen Eindruck sie hinterlässt. Auch Brisant-Expertin Susanne Klehn lobte die dreifache Mutter für ihren souveränen und gelassenen Umgang mit der Situation nach dem Ehe-Aus: "Mit ihrer Selbstbestimmtheit ist sie ein Vorbild für ihre Kinder." Obwohl die Trennung sicher nicht leicht war, präsentiert sich die gebürtige Serbin in diesen Tagen stärker und glücklicher denn je.

Bereits vor wenigen Wochen sorgte Ana mit sommerlichen Schnappschüssen im weißen Badeanzug für Begeisterung. Damals schrieb die Sportlerin zu den Fotos: "Ich möchte nicht, dass dieser Sommer schon endet." Ihre Aufnahmen zeigten sie mit sonnengebräunten Beinen und gelassenem Zopf, was ihre natürliche Eleganz unterstrich. Die Fans feierten das als perfekten "Hot-Girl-Summer" und lobten ihren stilsicheren Auftritt.

Imago Ana Ivanović im Oktober 2025

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović, September 2024

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović, September 2025